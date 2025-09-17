Емили успя да провокира не само засилен интерес към себе си, но и да превърне една от вечерите в "Ергенът: любов в рая" в истинско предизвикателство за сетивата. Един от зададените въпроси на вечерята се оказа почти като отворена врата към Ада. всички участници трябваше да споделят защо говорят лоши неща зад гърба й.

Какво мислят участниците за Емили?

Петър, който влезе в ролята на водещ, прочете пиперлив въпрос: „Защо всички говорите лоши неща зад гърба на Емили?“ Той сам даде отговор, споделяйки, че според него тя просто си поставя маска на провокативност, а всъщност дълбоко в себе си е „добро и интелигентно момиче и много притеснително“.

Човекът, който побърза да се включи, бе Валентин.

„Ако имам нещо към някого, му казвам в очите“, категоричен е бургазлията. И допълни, че според него Емили е материалистка.

Снимка: bTV



Към критиките към Емили се включва и Лили Естер. Тя открито се обърна към нея с фразата:

„Мен, честно казано, супер много ме изнервяш и дразниш. Изнервя ме дори присъствието ти и инфантилното поведение.“

„А аз, може би съм единственият човек, който смята, че Емили има някаква дълбочина в себе си. И заставам уверено зад този отговор“, изрази различно мнение Филипа .

изрази различно мнение . Шермин е на мнение, че Емили е „много добър стратег“, който успява да накара всички да говорят за нея. Останалите са единодушни и дори подкрепят думите ѝ с аплодисменти.

е на мнение, че Емили е „много добър стратег“, който успява да накара всички да говорят за нея. Останалите са единодушни и дори подкрепят думите ѝ с аплодисменти. Калоян е убеден, че младата жена сама се изолира от останалите. И че цялото ѝ поведение е „стратегия“, чрез която се опитва да „блесне“. „

е убеден, че младата жена сама се изолира от останалите. И че цялото ѝ поведение е „стратегия“, чрез която се опитва да „блесне“. „ Да, ти никога не идваш да общуваш с нас“, намесва се Габи .

. Кристина също се присъедини към останалите, с мнение, че поведението на Емили е „неадекватно и провокативно.“

В повечето моменти Емили, в типичния си стил, загадъчно мълчеше, приемайки казаното. Финалните й думи обаче накараха много от участниците да пороменят мнението си коренно. Какво още се случи - вижте във видеото.

