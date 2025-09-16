Седмицата, в която „Ергенът: Любов в рая“ вече ще се излъчва от понеделник до петък, стартира ударно. Горещите чувства се редуват с ледени емоционални душове, красивите признания вървят ръка за ръка с разочарования. А ревността си остава ревност, дори когато е наричана „териториалност“.

Нов участник

В седми епизод на „Ергенът: Любов в рая“ пристигна ново попълнение - професионалната танцьорка и коафьор Хени.

Тя е на път е да вземе магистърска степен по „Корпоративен бизнес и предприемачество“. Израснала е само с майка си, а за да оцелеят ѝ се налагало от 14-годишна да работи по нощните клубове.

Плажна игра

Мъжете и жените участваха в специална игра. Те бяха облечени в бански костюми, върху които има прикрепени гъби.

Разпределени по двойки, те трябваше да пренесат възможно най-много вода от морето до специален съд, без да използват ръцете си за стискането на гъбите.

Част от двойките се състезаваха неуморимо, а други се отдадоха повече на забавлението.

Романтични срещи

След срещата с акробатичната йога, Криси и Стоян продължиха времето си заедно с ново приключение на плажа.

В по-непринудена обстановка, докато хапват и разговарят, те имаха възможност да се опознаят по-добре и да споделят лични мисли.

По-късно във вилата пристигна и писмо с покана за среща. Габи трябваше да избере кого да покани на тази среща. Това решение обещава да разкрие нови динамики и емоции между участниците.

Ще избухне ли нова любов в рая? Всички си задават този въпрос, след като инфлуенсърката Габи покани на среща финансиста Калоян и двамата си подариха романтична вечер.

„Той ми прилича на Григор Димитров. Спокоен е, приятно е с него. Но при мен всяка емоция е бурна. Надявам се Калоян да влезе в моето темпо и да ме слуша“, каза инфлуенсърката с ураганен темперамент.

„Тя е забавен, искрен и общителен човек, и привлекателна дама“, заяви финансистът.

Романтичната си страна показа и предприемачът Джан Микеле, който изрецитира стихове на италиански на бижутерката Габи. „Започвам да се влюбвам в теб“, призна той и притисна силно брюнетката в обятията си. Толкова силно, че да не й хрумне да изследва друга „територия“.

В сърцето на актьора Петър също се прокрадна ревност, след като любимата му, юристката Кристина, излезе на среща с фитнес треньора Стоян.

Студентката по право Емили пък преживя неочакван шок и сложи край на кратката си, но страстна афера с модела Валентин, скандализирана от неприличното му предложение. А той реши да си пробва късмета при екзотичната танцьорка Лили Естер.

