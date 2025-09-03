Повечето от участничките в „Ергенът: Любов в рая“ още с влизането си в риалити предаването смело заявяват, че са тук, за да открият своята половинка. Те са романтично настроени и се надяват да бъдат завладяни от емоционални настроения и чувства.

И все пак, както се оказва, когато става дума за обвързване и любов, за дамите от значение е и финансовият статус на мъжа. Още във втората вечер от шоуто, те започват да обсъждат кой от участниците е най-богат.

Разговорът на тази тема протича между четири от най-атрактивните момичета - Габи Цонева, Дениз, Ана-Шермин и Кристина.

Оказва се, че Габи е доста запозната по въпроса и посочва Краси като финансово успял, който, според нея, има заложна къща и продава коли. В центъра на вниманието се оказва и Виктор, който пък се занимава с нещо доста интересно - прави шоколади с афродизиак.

„Аз много харесвам наследствено богати“, категорична е Ана-Шермин. А Габи бърза да я разочарова, казвайки, че сред мъжете тук няма много такива. И в крайна сметка заключват, че до момента няма особено интересни мъже. Дори и Краси, за който за Дениз казва, че изобщо не е „неин тип“.

Любопитно е наистина кой от участниците до момента в „Ергенът: Любов в рая“ може да се определи като най-богат и успял.

Красимир Томов заявява във визитката си, че развива собствен бизнес. Управлява авто и заложна къща. И се гордее с с успехите си, защото е постигнал всичко сам. Сега се радва на плодовете на труда си, тъй като особено много харесва луксозния живот.

Виктор Иванов е бизнесмен, предприемач, който смело балансира между две различни сфери - IT бизнес и производството на шоколади с афродизиак. Българският „Форбс" го нарежда сред най-успешните млади бизнесмени. Не парадира с финансовите си възможности, въпреки че носи часовник за 30 хиляди.

Джан-Микеле Ратта още на 13 години печели международния конкурс Best child model of the world. В момента се определя като предприемач и има семеен бизнес.

Още за емоциите в имението на любовта - гледайте във видеото:



