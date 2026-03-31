След седмицата изпълнена с изненади – неочаквани гости и нови участници, идва ред на най-емоционалната част от романтичното риалити: церемонията на розата. След нея част от момичетата ще трябва да напуснат завинаги имението на любовта.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Единствените „застраховани“ за момента са новопристигналата дама Елизабет, Любомира и Мартина, които притежават черната роза.

Този път в регламента има промяна – всяка от участничките може да получава роза от повече от един ерген, стига да им бъдат предложени.

Всички са видимо развълнувани и смутени от случващото се. А самата церемония и начина, по който тя протича, още повече засилва напрежението.

Първият избор на Марин е Михаела – нещо, което предизвиква изключително задоволство у младата жена. Стоян предпочита, очаквано, Илияна, а изборът на Крис е Елеонора. „Честно казано, не съм се съмнявала, че ще получа първата роза“, споделя тя.

Изненадващ е изборът на Мария, която е първата, която получава повече от една роза – цели две. Нейната „подгласничка“ е Симона. А оттук нататък решенията пред тримата ергени стават все по-трудни, въпреки че момичетата остават все по-малко.

В крайна сметка, резултатът е следният – три рози срещу шест дами. Това означава, че за три участнички настъпва краят на участието им в „Ергенът“.

След много колебания и противоречиви чувства, ергените вземат трудното решение. Така, от Шри Ланка си тръгват три момичета заявили се за Марин. Кои са те – гледайте в двете видеа - горе и долу в статията:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER