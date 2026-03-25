Мартин Николов пристига в Шри Ланка, за да помогне на тримата ергени да не повтарят неговите грешки. Ще успее ли ветеранът в шоуто обаче да изпълни мисията си успешно и да е забавен, както беше в предишния сезон на "Ергенът"?

Крис, Стоян и Марин са изумени от присъствието на Мартин. "Страхотна изненада! Ергенът с главно "Е", възкликва Марин.

Снимка: Филип Станчев

Още по-изненадани от тримата ергени обаче са самите момичета. Те са позитивно настроени и очакват много изненади.

"Откакто съм тук за първи път усещам мъжка енергия когато някой мъж дойде до мен. За първи път", сподели Цвети Велева.

"Правя се, че съм четвъртия ерген, за да мога да преценя, да видя коя как ще ме погледне, дали ще има някой по-флиртаджийски поглед", споделя Мартин.

Истината е, че той не е четвъртият ерген. В Шри Ланка е, за да помогне на участниците със съвет и помощ в комуникацията с момчетата.

Той си поговори насаме с Алия, Румяна, Елеонора, Мишето и други. Според Мартин Алия изпитва страст към Марин, но не е сигурен, че тя има сериозни намерения към него. Румяна пък определя като изключително симпатична, но много срамежлива. А Михаела го печели с думите, че няма да ревнува от момичетата в имението, защото навън ще има още много повече конкуренция.

Любомира пък е голямата изненада за ергените. В предишния сезон тя се бореше за сърцето на Виктор. В този успя да се срещне с тримата ергени и да си създаде индивидуално мнение за всеки от тях.

"Крис е много готин, много усмихнат. Харесва ми начинът, по който мисли. Изглежда ми доста спокоен, доста уравновесен, знае какво иска от живота. Двамата сме повече кариерно настроени, но същевременно отворени за голямата любов.

Марин е по-малък от мен, но няма да подхождам с предразсъдъци. Изглежда ми доста зрял за възрастта си".

Любомира избра да покани на среща Марин и двамата да поговорят повече. Основните им теми бяха връзките и това дали те създават хаос или спокойствие.

Марин също беше впечатлен от чаровната дама и подчерта, че тя е предизвикала интерес у него, който той вярвам, че ще се задържи и занапред.

