Поредният сезон на „Ергенът“ се превърна в истинска сцена на словесни бисери и "престрелки", с които участниците определено изпъкнаха. Думите им са остри, смешни, неочаквани и напълно неподправени. И винаги на място!

Кои са най-забавните и неочаквани изказвания, които чухме в епизод 18 на „Ергенът“ 5.

Санта Китана: "Аз като леко изоставаща мога да кажа, че един от най-големите обрати на вечерта беше случилото се с Алия. Тя се издига много уверено в очите на Марин."

Вероника: „Ако това момиче се държи вкъщи с Марин така, както тук, той никога няма да ѝ даде роза. Трудно ми е да коментирам странното ѝ поведение.“

„В момента, в който се пусне камера, както стои тихо и изолирано, започва шоуто на Алия."

Цветелина Велева: „Алия е много хитро момиче, много умно. Рускините са едни такива – омайващи, обаятелни и тя е точно такава.“

За Вероника: „Тя ревнува и започва да става злобна. А злобата грози човека и това не е привлекателно за Марин.“

Вероника за Алия: „Тя говори за Марин, че той е ходещ червен флаг, че е дете, момченце.“

Снимка: Филип Станчев

Симона за Вероника: „Изразява изключително негативно отношение към момичетата, към които Марин има интерес. Което отново е показателно, че женската ревност кара да губиш реална представа за ситуацията и да се озлобяваш безпричинно.“

Вероника за Стоян: „Приех розата от него, защото не обичам да оставям магарето в калта.“

Санта Китана за Вероника: „Тя е влязла в една яма, от която скоро няма да излезе и ще продължава да чопли.“

Цветелина Велева: „Марин не харесва Вероника и това е повече от явно.“

Пламена: За мен най-голям потенциал имат Стоян и Илияна.“

Алия за Вероника: „Тя изгаря от ревността!“

Мануела за Вероника: „Тя е в крайната степен на ревност, в която всички са ѝ виновни.“

Марин за Мартин: „Това е страхотна изненада – ергенът с главно „Е“.“

„Подхождам малко резервирано към него.“

Стоян: „Закъсняваме май с целувките.“

Мартин към тримата ергени: „Защо като им давате рози на тия момичета, не хванете да ги целунете, да ги гушнете…“

„Преди да ви срещна ви бях крътил: Сериозният, Романтичният и Забавният.

Цветелина Велева за Мартин: „Откакто съм тук, за първи път усещам мъжка енергия.“

Мартин: „Ще го играя най-добра приятелка, приятел, психолог.“

„Тя харесва този мъж, но мисля, че е на изключително повърхностно, физическо ниво, или казано на мъжки език: „Иска да го тресне“.

