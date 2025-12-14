Хороскопът на Алена за деня, в който е родена актрисата и певица Ванеса Хъджинс. Тя се превръща в идол за много хора, но след това смело разбива този образ, като избира по-провокативни и артистично дръзки роли в киното.

Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото.

ОВЕН

Вечерта си създайте приятни емоции, поканете си гости или отидете при приятели. Сексуалните удоволствия са естествения завършек на вечерта.

ТЕЛЕЦ

Няма как да избегнете проблемите в семейството си. Бъдете сговорчиви, ако ви молят да свършите някаква работа у дома. Вечерта не пропускайте сексуалните удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Близките ви са изненадани от рязката промяна на настроението ви и се мъчат да ви успокоят. Вечерта изобщо не сте настроени за сексуални наслади, но е във ваша полза поне да се отдадете на интимни разговори и почивка.

РАК

Не сте изкушени от чаровни обожатели и отказвате поканите им за вечеря. Озлоблението им ще бъде повод за интриги за вашата непочтеност. Докажете на интимния си партньор, че истината е друга, за да избегнете раздяла или липса на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Вечерта очаквайте романтична среща, която ще ви зарадва, защото ви помага да избегнете самотата в тези дни, ако не сте семейни и нямате любим човек до себе си. Не пропускайте интимните мигове и сексуалните удоволствия.

ДЕВА

Отношенията с близките ви са нестабилни, заради прояви на ревност от тяхна страна. Добре знаете защо се случва това. Не е изключено да се разминете със сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Следобед ще ви занимават проблеми на ваши близки. Привидно са сериозни, но изобщо не бива да ви притесняват. Очаквайте гост от чужбина. С намесата си в роднински спор ще заслужите по-голямата привързаност на своя партньор. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Не се колебайте да предложите пътуване на любимите си хора, в което вие ще сте инициатори, скъпи дами. Вечерта посетете ваше любимо заведение, а след това се отдайте на сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Семейните жени да не се лишават от вниманието на близките си и да споделят проблемите си с тях. Сексът може да ви разтовари от напрежението през деня и да заличи разочарованията, които сте изживели.

КОЗИРОГ

КОЗИРОГ

В интимните отношения ще имате успех, ако не изневерявате и си спестите хвалбите колко сте ухажвани и желани. Вашето поведение се проектира и върху сексуалните желания на интимния ви партньор.

ВОДОЛЕЙ

Пътуване до близък ресторант сред природата с близките ви е начин да се освободите от напрежението, скъпи дами. Вечерта се отдайте изцяло на чувствата си и на сексуални наслади.

РИБИ

Вечерта не е изключена разправия у дома заради нежеланието ви да пазарувате следобед. Приключете отношенията си с роднини, които правят опити да навредят на личните ви отношения.

