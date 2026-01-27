Животът на едно момче се променя за секунди! Тогава, едва 18-годишен, той заспива зад волана след нощна смяна. Автомобилът му се преобръща и избухва в пламъци, a той сe събужда месеци по-късно в болницата. 80% изгаряния! Операция от 23 часа! Екип от 140 медици.

Това е първата в света успешна едновременна трансплантация на лице и две ръце.

Джо ДиМео вече е на 27 години. Той не просто е оцелял, а е медицинско чудо и символ на несломимата воля, пише People. Седем години след инцидента той разказва за всичко, през което е минал, в книгата си „80 процента изчезнал, 100 процента силен“.

Снимка: Instagram

Спортът като спасение

Преди инцидента Джо е запален по фитнеса – факт, който се оказва решаващ за оцеляването му. Когато се събужда от тримесечната кома, той е загубил 14 килограма мускулна маса. Лекарите са категорични, че причината да оцелее са именно мускулите му.

По време на операцията лицето му е сменено. Той получава ново - от 47-годишен донор. Следва изтощителна рехабилитация. Джо тепърва трябва да се учи да ходи отново, да движи новите си ръце и да приеме новото си лице.

Снимка: Instagram

Джо преди фаталния инцидент

Любовта, която не познава граници

Най-красивата глава от историята на Джо започва след операцията. Джесика, медицинска сестра по професия, научава за него от свой професор. В началото тя изключително много съжалява за случилото се на „красивия мъж“. Съдбата обаче решава да я предизвика. Медицинска сестра и пациент се срещат, и то за да лекуват душите си. Двамата започват връзка, която завършва със сватба на Хаваите през декември 2024 г.

Снимка: Instagram

Въпреки че често се сблъскват с хорското нездравословно любопитство, Джо запазва своята позитивна нагласа. Той признава, че инцидентът го е променил към по-добро.

„Загубих кожата си и имам друго лице и ръце върху себе си. Но намерих своя партньор в живота. Ако не беше инцидентът, вероятно все още щях да съм просто един самонадеян младеж. Бих предпочел да не бях изгарял, но харесвам живота си сега, защото имам Джесика до себе си“, казва Джо.

Снимка: Instagram

Джо ДиМео вече живее в Ню Джърси и продължава да вдъхновява стотици хора, доказвайки, че дори когато 80% от теб изчезне, останалите 20% могат да изградят един нов, по-смислен живот.

