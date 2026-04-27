Всеки от нас от време на време преживява стрес. Но в някои случаи това може да навреди на здравето, пише чешкият iDnes. Авторите обясняват как да се отървете от стреса и да се защитите от него. Когато става дума за стрес, повечето хора си представят трудна ситуация в работата или в семейството, но това е много по-широко понятие.

Съществуват много фактори на стрес - както психически, така и физически. Някои от тях често не осъзнаваме, дори когато водят до влошаване на здравето. Съществува и общоприетото схващане, че стресът е нещо "въображаемо", което не може да бъде измерено. Това е грешка: можете да определите нивото на хормоните на стреса в кръвта си, което отговаря точно на степента на стрес (независимо дали го осъзнавате или не).

Основните хормони на стреса са адреналинът и кортизолът, които в зависимост от мозъчните импулси се произвеждат от надбъбречните жлези и оттам попадат в кръвта. Тяхната задача е да помагат на тялото в трудна ситуация, когато трябва да реагирате на заплаха. Поради това те повишават нивата на кръвната захар, така че тялото да има повече енергия, както и сърдечната честота и кръвното налягане, така че да се подобри кръвоснабдяването и насищането с кислород и хранителни вещества. Те влияят и на други физиологични процеси.

Сериозни ефекти

Ако това се случва за кратко и рядко, всичко е наред. Но ако хормоните на стреса се отделят в кръвта почти постоянно, това е много вредно за здравето. Резултатът е хипертония, диабет, сърдечносъдови заболявания, астма и други алергични реакции, както и автоимунни заболявания. Това води и до отслабване на имунната система, което увеличава склонността към инфекции и възпаления, както и към туморни заболявания.

Хроничният стрес води и до храносмилателни проблеми, нарушения на съня, депресия, умора, главоболие и болки в гърба. Често причинява и безплодие. Стресът също ускорява стареенето, както външно (кожата губи еластичност, образуват се бръчки), така и психически (проблеми с паметта и концентрацията, загуба на жизненост).

Започнете с главата си

Някои от източниците на стрес са извън вашия контрол: болест, операция, развод, загуба на работа, но много от тях сте допуснали в живота си без причина. Ароматните свещи и релаксиращите вани няма да ви помогнат, ако стратегията за борба със стреса не стане част от начина ви на живот. Започнете от главата си: открийте стресогенните фактори и се отървете от тях.

Фактори на стреса, от които можете да се отървете:

Преумора, психически и физически стрес;

Твърде интензивни упражнения и твърде изтощителни или рисковани упражнения;

Диети за намаляване на теглото, но също така преяждане и злоупотреба с алкохол;

Прекомерно фокусиране върху резултатите, бързане, перфекционизъм;

Липсата на сън, на почивка и време "само за себе си";

Общуване с неприятни хора, конфликти, ревност, гняв;

Седене пред компютъра, светлинен смог, замърсен въздух, тълпи от хора, неудобно пътуване;

Некомфортна среда - климатик, прекалено сух въздух, горещо или студено.

Стратегия за борба със стреса