Всеки от нас от време на време преживява стрес. Но в някои случаи това може да навреди на здравето, пише чешкият iDnes. Авторите обясняват как да се отървете от стреса и да се защитите от него. Когато става дума за стрес, повечето хора си представят трудна ситуация в работата или в семейството, но това е много по-широко понятие.
Съществуват много фактори на стрес - както психически, така и физически. Някои от тях често не осъзнаваме, дори когато водят до влошаване на здравето. Съществува и общоприетото схващане, че стресът е нещо "въображаемо", което не може да бъде измерено. Това е грешка: можете да определите нивото на хормоните на стреса в кръвта си, което отговаря точно на степента на стрес (независимо дали го осъзнавате или не).
Основните хормони на стреса са адреналинът и кортизолът, които в зависимост от мозъчните импулси се произвеждат от надбъбречните жлези и оттам попадат в кръвта. Тяхната задача е да помагат на тялото в трудна ситуация, когато трябва да реагирате на заплаха. Поради това те повишават нивата на кръвната захар, така че тялото да има повече енергия, както и сърдечната честота и кръвното налягане, така че да се подобри кръвоснабдяването и насищането с кислород и хранителни вещества. Те влияят и на други физиологични процеси.
Сериозни ефекти
Ако това се случва за кратко и рядко, всичко е наред. Но ако хормоните на стреса се отделят в кръвта почти постоянно, това е много вредно за здравето. Резултатът е хипертония, диабет, сърдечносъдови заболявания, астма и други алергични реакции, както и автоимунни заболявания. Това води и до отслабване на имунната система, което увеличава склонността към инфекции и възпаления, както и към туморни заболявания.
Хроничният стрес води и до храносмилателни проблеми, нарушения на съня, депресия, умора, главоболие и болки в гърба. Често причинява и безплодие. Стресът също ускорява стареенето, както външно (кожата губи еластичност, образуват се бръчки), така и психически (проблеми с паметта и концентрацията, загуба на жизненост).
Започнете с главата си
Някои от източниците на стрес са извън вашия контрол: болест, операция, развод, загуба на работа, но много от тях сте допуснали в живота си без причина. Ароматните свещи и релаксиращите вани няма да ви помогнат, ако стратегията за борба със стреса не стане част от начина ви на живот. Започнете от главата си: открийте стресогенните фактори и се отървете от тях.
Фактори на стреса, от които можете да се отървете:
- Преумора, психически и физически стрес;
- Твърде интензивни упражнения и твърде изтощителни или рисковани упражнения;
- Диети за намаляване на теглото, но също така преяждане и злоупотреба с алкохол;
- Прекомерно фокусиране върху резултатите, бързане, перфекционизъм;
- Липсата на сън, на почивка и време "само за себе си";
- Общуване с неприятни хора, конфликти, ревност, гняв;
- Седене пред компютъра, светлинен смог, замърсен въздух, тълпи от хора, неудобно пътуване;
- Некомфортна среда - климатик, прекалено сух въздух, горещо или студено.
Стратегия за борба със стреса
- Не се изтощавайте с работа. По-добре е да печелите по-малко, но да живеете по-дълго и да сте по-здрави, отколкото обратното;
- Избягвайте всичко, което е привлекателно, но причинява стрес. Например, заем за луксозна почивка ще ви натовари с изплащането му;
- Преразгледайте приоритетите си в живота. Ако парите и/или успехът са на първо място за вас, със сигурност ще бъдете стресирани;
- Ако сте в сложна семейна ситуация - домашно насилие, постоянни спорове - преодолейте страха си и я променете;
- Отървете се от бариерите и срама, поискайте помощ, ако имате нужда от нея;
- Научете се да казвате "не". Отхвърлете всичко, което ви изтощава, отнема ви свободното време, пречи ви да се занимавате с хоби и т.н.;
- Правете неща, които ви карат да се чувствате спокойни, щастливи и вдъхновени. Отделете време за медитация, йога и разходки;
- От време на време не правете нищо, не мислете за нищо, не размишлявайте върху нищо;
- Спете толкова, колкото ви е нужно. Не лягайте твърде късно.