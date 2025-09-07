Пащърнакът е кореноплоден зеленчук, широко употребяван за храна в древността. Днес той присъства повече като приятна подправка към супи, салати и в гарнитури към ястия със задушено месо и риба, гъби и картофи.

На вкус наподобовя глава целина с лек пикантен мирис. Заради богатото съдържание на етерични масла, магнезий, фосфор, желязо и витамини С и В, добре е по-често пащърнакът да присъства в нашето меню.

Хранителни стойности

Една чаша (133 грама) пащърнак осигурява:

Калории: 100

Въглехидрати: 24 грама

Фибри: 6,5 грама

Протеини: 1,5 грама

Мазнини: 0,5 грама

Витамин C: 25% от референтния дневен прием (РДП)

Витамин K: 25% от РДП

Фолат: 22% от РДП

Витамин E: 13% от РДП

Магнезий: 10% от РДП

Тиамин: 10% от РДП

Фосфор: 8% от РДП

Цинк: 7% от РДП

Витамин B6: 7% от РДП

В допълнение към изброените по-горе хранителни вещества, пащърнакът съдържа малко количество калций, желязо и рибофлавин.

Снимка: iStock

Подпомага отслабването

С ниско съдържание на калории, но богат на фибри, пащърнакът е отлично допълнение към здравословната диета за отслабване.

Фибрите преминават бавно през храносмилателния тракт, помагайки ви да се чувствате сити за по-дълго време, което може да намали апетита и приема на храна.

Една чаша пащърнак има само 100 калории, но съдържа 6,5 грама фибри. Този кореноплоден зеленчук също има високо съдържание на вода от около 79,5%.

Проучванията показват, че консумацията на повече храни, богати на вода, може да е свързана с намален прием на калории и повишена загуба на тегло.

Снимка: iStock

Естествен афродизиак

Захарното му съдържание е много по-високо от това на останалите кореноплодни зеленчуци - моркови, червено цвекло, ряпа, резене, алабаш. Добре се комбинира в яхнии с картофи, гъби, моркови и зеле.

Други ползи

Ползотворното му действие върху бъбреците се проявява с усилена диуреза. Използва се за направа на лекарство за външно приложение при витилиго. Екстрактът от пащърнак подпомага образуването на меланин в пигментните клетки.

Освен това биохимичните изследвания доказват активното вещество пастинацин със съдоразширяващ и спазмолитичен ефект. Затова е подходящ за хранителната диета на хора със стенокардия и високо кръвно налягане.

Вкусни идеи за добавяне към диетата

Пащърнакът може да се пасира, пече, сотира, вари, пече на скара или пържи. Той добавя богат вкус към много ястия, като е особено подходящ за супи, яхнии, запеканки, огретени и пюрета.

Може лесно да се замени с почти всеки друг кореноплоден зеленчук в любимите ви рецепти, включително моркови, картофи и ряпа.

Ето няколко интересни начина да добавите пащърнак към диетата си:

Комбинирайте пащърнак с гъби и леща за вегетариански овчарски пай.

Намачкайте пащърнака и го смесете с лимон и билки.

Пригответе огретен от пащърнак със сирене, куркума и кимион.

Изпечете нарязания пащърнак във фурната, за да направите зеленчуков чипс.

Разбъркайте със зехтин и подправки и печете заедно с морковите.

Снимка: iStock

Рецепта за питки с пащърнак

Измийте пащърнака старателно и го изтържете. Нарежете го на парченца и сварете в малко вода докато стане крехък (5 мин.) Миксирайте на пюре и прибавете ситно нарязания пресен лук и зехтина. Разбъркайте добре и оформете две питки. Оваляйте ги в пълнозърнести хлебни трохи и запечете във фурната.

Рецепта:

2-3 бр. пащърнак

1-2 стръка пресен лук

1 ч.л. зехтин

сол на вкус

Достатъчно за 2 питки.

Най-лесна за приготвяне е салатата от настъргани моркови, целина и пащърнак с магданоз, лимон и зехтин. Тя е вкусна, евтина и изключително полезна.

Как Добата от MasterChef приготвя супа в питка - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK