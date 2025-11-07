На 8 ноември отдаваме почит на светите архангели и паметта на свети Ангел Лерински. България празнува и Архангеловден, Хрангелувден, Рангеловден, Св. Рангел – това са имената, с които наричаме празника, на който почитаме свети Архангел Михаил.

Според Свещеното Писание ангелите са Божии вестители, каквото е и значението на тази гръцка дума. Те са творения на Бога, но са безплътни, невидими духове, които Бог изпраща при хората, за да съобщят или изпълнят Неговата воля. Наричат ги служебни духове, които действат не по собствен почин, а са пратени от Бог да служат на тези, които желаят да се спасят.

Според християнските текстове ангелите се делят на няколко разреда. Един от тях е на архангелите, тоест на първенствуващите ангели. Известни са имената на архангелите Михаил и Гавриил, които се споменават в Библията.

Гавриил съобщил на свещеника Захария, че ще има син - Йоан Предтеча; предал и на света Дева Мария радостната, благата вест, че тя ще роди Спасителя на света. Често архангел Гавриил се изобразява на северната врата на олтара, а ликът на архангел Михаил е на южната, както и при входа на храма, като ни подканва да влизаме в него с чисти мисли и сърце. Като помощници на хората, те се почитат на отделни празници, както и заедно в този ден.

Ангел Лерински бил българин от град Лерин (днес Флорина в Гърция). За този Христов мъченик се знае твърде малко. Роден през 1732 г., той от малък бил закърмен с вярата в Иисус Христос. Когато станал на 18 години, мюсюлмани се опитали да го примамят да приеме исляма. Но Ангел, макар и твърде млад, не се поддал на изкушението и решително отказал.

Заради своята смелост и неотстъпчивост той понесъл редица мъчения и гаври. Свидетел на подвига му в град Битоля бил тамошният гръцки владика, който после описал мъжеството му и умните отговори, които Ангел давал пред съда. Понеже мъдро и твърдо защитил своята християнска вяра и изобличил опитите да му наложат мюсюлманството, Ангел бил обезглавен едва 18-годишен през 1750 г.

Обичаи

Според народното вярване той е един от шестимата юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите. Той вади душата на умиращия човек, затова го наричат душевадник или вадидушник. За да не се страхуват хората от него, преди това той им подава ябълка.

На много места за почит на светеца се прави обреден хляб, който се нарича Рангелов ляп, Рангелово блюдо или параклис.

Той се разчупва на кръст от най-възрастния мъж в семейството, полива се с вино и се изрича молитва към светеца. След службата в църквата може да се гостува на именниците. Раздава се жито за здраве. Купичката се поема с две ръце и се благодари с думите "Колкото зърна, толкова купи здраве"

Православната църква нарича свети архангел Михаил архистратег (главнокомандващ) на небесното войнство. Той винаги стои под престола на Господ. На иконите се изобразява с копие в ръка, тъпчещ с крака дявола. Понякога държи везни, които ще отсъдят доброто и злото, праведността и греха.

Денят е последният от големите есенни празници. Той поставя началото на период, в който хората се вглеждат в себе си, подреждат ценностите си и се подготвят за голямото коледно чудо – раждането на Христос.

Този ден е празник за всички ангели и серафими. Ангелите са пазители на човешкия род, а при раждането си всеки човек получава свой ангел хранител

Архангел Михаил представя Божието слово;

Aрхангел Гараил е носител на Божията сила;

Рафаил е лечител на недъзите;

Уриил – просветител на душите;

Салафиил – молител и застъпник пред Бога;

Иехудиил – прославящ Господа;

Варахиил – подател на Божиите благословения.

Какви са традициите на Архангеловден?

Според народните традиции и обичаи Архангеловден е свързан с организирането на семейни и родови служби, общоселски празници и събори. На много места в България се прави и курбан в чест на Архангел Михаил. Обикновено животното е мъжко (шиле или овен), главата и крайниците му се варят цели и се кадят с тамян, а кожата му винаги се дарява на църквата.

Денят е голям празник за тези имена: Ангел, Архангел, Гавраил, Гаврил, Емил, Емилиян, Миладин, Милан, Милен, Мильо, Михаел, Михаил, Михо, Огнян, Пламен, Радко, Радослав, Радостин, Райко, Райчо, Рангел, Рафаил, Руси, Руслан, Серафим, Ада, Адина, Ангелина, Ангелинка, Анжелина, Емилия, Емилияна, Лина, Мила, Милана, Милена, Михаела, Михаила, Огняна, Пламена, Рада, Радка, Радостина, Райна, Рая, Руска, Росица, Емил, Емилиан, Емилиян, Емо, Ема, Емилиана, Емилия.

