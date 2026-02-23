На 24 февруари отдаваме почит към паметта на първото и второто намиране на честната глава на свети Йоан Предтеча.

В православния календар има празници в чест на важни събития от живота на Църквата, съответно на видни свети личности. Такива събития са и свързаните със свещените останки на някои от най-почитаните светци. А свети Йоан Предтеча и Кръстител безспорно е най-велик от хората в историята на човечеството. Неслучайно Иисус Христос е казал за него: "Между родените от жени няма по-голям от Йоан Кръстител".

И както няколко пъти през годината почитаме паметта на Божията майка, света Дева Мария, така и свети Йоан Предтеча се чества по различни поводи от живота му: зачатие, рождение, смърт, кръщението на Спасителя. А днес празнуваме първото и второто намиране на неговата глава.

За отсичането на главата на Кръстителя пише евангелист Матей. По искане на танцьорката Саломия, подучена от майка й Иродиада, цар Ирод Антипа заповядал да убият Йоан, държан в затвор заради изобличенията си срещу поведението на владетеля.

Тогава Йоановите ученици отишли, взели тялото му и го погребали. Но паметта за свети Йоан Предтеча се запазила и учението му за искрено покаяние и промяна на живота според Божия закон продължило да се разпространява. Святата му личност била на голяма почит в Църквата, почитали и неговите свети мощи.

Според преданието отсечената глава била заровена някъде от служителите в двореца. Една от ученичките на Иисус Христос, Йоана, жена на Иродовия домакин Хуза, знаела това място. С нейна помощ главата била погребана на Елеонската планина, а през четвърти век била открита и съхранявана като свещена ценност. В следващите векове заради нападения над Йерусалим от перси и араби светинята е загубена и е намерена през осми век, отнесена е в град Емеса (днес Хомс в Западна Сирия), а оттам - в Цариград. При кръстоносните походи е отнесена на запад.

