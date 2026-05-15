Гладенето е едно от онези домакински задължения, които все отлагаме за „по-късно“ – защото изисква твърде много време и търпение. Затова не е чудно, че периодично се появяват нови трикове, които обещават, че повече няма да се наложи да посегнем към ютията.

Като например трикът с алуминиевото фолио, който се превърна в истински хит в социалните мрежи: топка от алуминиево фолио в прането намалява статичното електричество, предотвратява слепването на тъканите и прави дрехите по-малко намачкани. Звучи добре. Но има една важна подробност - този трик има много повече смисъл в сушилнята, отколкото в пералнята.

Една проста на пръв поглед идея

Единственото, което трябва да направим е да смачкаме парче алуминиево фолио на топка и да я добавим към прането. В TikTok това се представя като решение за по-малко намачкани дрехи, по-малко статично електричество и по-малка нужда от гладене.

Но в пералнята нещата стоят по различен начин. По време на пране дрехите са мокри, а водата и препаратът сами по себе си намаляват статичното електричество. То е много по-голям проблем по време на сушене, особено в сушилня, където сухите тъкани се търкат една в друга. Именно там алуминиевото фолио може реално да помогне за намаляването на статичното електричество.

Как правилно да приложим трика с алуминиевото фолио

Смачканото парче алуминиево фолио трябва да бъде стегнато и с размер приблизително колкото тенис топка. При по-големи количества пране може да използваме две или три топки. Ефектът ще бъде най-забележим при синтетични материи, спортни дрехи, кърпи и дрехи, които имат склонност да се слепват една за друга.

Какво всъщност прави или не алуминиевото фолио

Алуминият е проводник, така че може да помогне за намаляване на натрупването на статично електричество по време на сушене. По-малко статично електричество означава по-малко слепване на тъканите, по-малко „пращене“ на дрехите и малко по-подреден вид на прането.

Същевременно алуминиевото фолио не омекотява влакната – подобно на омекотител. Не премахва миризми от прането, нито изглажда дълбоки гънки.

По-малко намачкани дрехи без гладене?

Алуминиевото фолио може да помогне, но още по-важни са основните навици при пране и сушене.

Не трябва да претоварваме барабана . Ако прането е твърде много, тъканите се притискат, мачкат и излизат от машината като истинска текстилна драма.

. Ако прането е твърде много, тъканите се притискат, мачкат и излизат от машината като истинска текстилна драма. За дрехи, които лесно се мачкат , е добре да използваме по-ниска скорост на центрофугата.

, е добре да използваме по-ниска скорост на центрофугата. След края на прането, трябва да извадим дрехите възможно най-бързо от пералнята, изтръсквайки ги добре. Тук няма особена философия - просто повечеко дисциплина.

Кога трикът с фолиото не е добра идея

При деликатни материи - фино пране, дрехи с пайети, дантела или метални аксесоари.

Самата топка от фолио трябва да се смени, когато омекне, деформира се или започне да се разпада. Фолиото има своя момент на „домакинска слава“, но след това е добре да отиде в контейнера за рециклиране.