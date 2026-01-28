Според спиритуалистите, солта е едно от най-добрите енергийно прочистващи средства за дома. Използването на сол може да бъде дори по-мощно от създаването на добър Фън Шуй в дома ви. Може би вече сте чували за практиката за почистване на дома с градински чай, но солта отдавна се използва за избавяне от негативната енергия.

Тя се използва в Шинто, древна религия на Япония, от векове, а будистите също са я използвали, за да прогонят злото.

Солта е и един от най-лесните инструменти за енергийно прочистване на дома по Фън Шуй, като се има предвид, че е толкова леснодостъпна - всеки има в кухнята си. Смята се, че като минерал тя „абсорбира отрицателна или нежелана енергия, когато е поставена умишлено в дома“. Следователно е „важно периодично да прочистваме енергиите си“, казва Тами Мастроберте, автор на „Вселената ти говори“.

Ако се замислите колко е приятно да се потопите в морето, е логично да използваме сол и за прочистване на домовете си.

Как да почистите дома със сол

Можете да поставите малки купички със сол в центъра и ъглите на стаята, за да осигурите почистващ ефект, плюс това има няколко алтернативни метода, които използват по-малко сол.

Сложете сол върху праговете

Много енергийни практики се фокусират върху праговете на вашия дом, например канелата на входната врата помага да се държи негативната енергия настрана и положителната енергия вътре, обяснява Тами Мастроберте, спиритуалист и автор. След това може да се хвърли в кошчето според нея.

Солена лампа

Ако подреждането на купчини солни кристали не е подходящо за дома ви, например, ако имате домашни любимци или малки деца, тогава солената лампа е идеалната алтернатива за редовно пречистване на въздуха и енергията.

Когато става въпрос за почистване на дома със сол, видът, който използвате, няма голямо значение, стига да я използвате с намерение, казва Тами Мастроберте. Въпреки че е съгласна, че готварската сол може да се използва, ако я имате под ръка, духовният наставник Андреа Донъли предполага, че някои соли имат малко по-различни ефекти.

Розовата сол, например хималайската каменна сол, се използва за „повишаване на вибрациите и добавяне на любов“ към вашите ритуали, докато черните соли, като например черната хималайска сол или черната лава сол, може да са по-подходящи за „разсейване на негативните енергии“ и осигуряване на „защита“.

Почистване със солена вода

Ако искате да освежите енергията на дома си, добра идея е да го почистите със солена вода. Почистването на повърхности веднъж седмично с разтвор от солена вода, приготвен от 1.ч.л. сол заедно с една или две чаши вода, може да помогне за премахване на негативната енергия и дори може да бъде леко антибактериално средство за обща употреба в домакинството.

Въпреки това, винаги трябва да избягвате използването на солена вода върху метални повърхности, тъй като това ускорява процеса на ръжда, който може да бъде труден за обръщане.

