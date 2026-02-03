През зимата на 2026 г. палтото от изкуствена кожа се превърна в неизменна част от градския шик. Виждаме го навсякъде – защото е многофункционално: удобно е, красиво и практично.

Но поддръжката на този тип дрехи има своите особености. Вероятно всеки, който притежава подобно палто поне веднъж си е задавал въпроса дали то се пере на ръка, в пералнята или задължително се носи на химическо чистене.

И въпреки че повечето изделия имат етикети за грижа, все пак е добре да следвате и съветите на специалистите. Ето какво казват те пред The Spruce.

Ръчно пране

Това е най-безопасният начин за почистване на изделия от изкуствена кожа, тъй като крие най-малък риск от повреда.

Достатъчно е да се смеси хладка вода и нежен препарат (около 1–2 чаени лъжички) и да се потопи палтото, раздвижвайки леко материята във водата за 10–15 минути. Бъдете внимателни – избягвайте силно търкане и усукване.

След това внимателно изстискайте колкото е възможно повече от сапунената вода и изплакнете с чиста.

Снимка: Pinterest.com

В пералня

Възможно е да перете изкуствена кожа и в пералнята, но с повишено внимение. Преди пране обърнете текстила наопаки - така пухкавият материал е по-добре защитен.

Изберете деликатна програма с температура до максимум 30°C. Намалете оборотите или изцяло пропуснете центрофугирането. След изплакване извадете дрехата, увийте я в дебела хавлия и я „търкаляйте“ напред-назад няколко пъти, за да попие влагата.

Сушене

Най-добре е палтото да се закачит на подплатена закачалка в банята. Често намествайте и заглаждайте материала, за да не се образуват следи от притискане. Дръжте я далеч от пряка слънчева светлина и топлина.

След като изсъхне, използвайте четка с меки косъмчета, за да разресвате внимателно сплъстените участъци и да повдигнете влакната. Гребен с широки зъби може да помогне при по-упорити заплитания.

Съвет: за да изгладите влакната, смесете 1 чаена лъжичка балсам за коса с 2 чаши топла вода в спрей бутилка. Напръскайте малък участък и използвайте мека четка, за да го разплетете. Забършете с чиста, влажна кърпа и оставете да изсъхне на въздух.

Студената вода и сушенето на въздух са ключови за предотвратяване на свиване и слепване на влакната.

Снимка: Getty Images

Премахване на петна

За третиране на петна нанесете малко количество нежен перилен препарат (например една капка) директно върху петното. Внимателно втрийте с пръсти или чиста, мека кърпа. След като петното изчезне, изплакнете с чиста кърпа, навлажнена със студена вода и оставете да изсъхне на въздух.

Колко често се перат палтата от изкуствена кожа

Почиствайте палтото и кантовете от изкуствена кожа веднъж на сезон или когато станат замърсени, изцапани или неподдържани. Петната и замърсяванията почиствайте локално при необходимост.

Съхранение

Изделията от изкуствена кожа трябва да са напълно сухи преди краткосрочно или сезонно съхранение. За да не се сплескват влакната, закачайте дрехите с достатъчно пространство за циркулация на въздуха. Покрийте ги с памучен калъф за дрехи, за да ги предпазите от прах.

Избягвайте сгъването и поставянето им в чекмеджета, тъй като това може да доведе до заплитане или загуба на обем. Закачането е винаги най-добрият вариант.

Кои още материи са актуални за сезона и как да ги съчетаваме - гледайте във видеото:



