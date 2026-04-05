Актьорът и музикант Иво Аръков гостува в „Тази неделя“ в ефира на bTV, където коментира както новия си филм, така и общественото напрежение около финансирането на неговите музикални проекти. В разговора той даде подробности за бюджета, източниците на средства и трудностите, с които се е сблъскал през последните месеци.

Филмът „Изолация“

Аръков разказа, че идеята за „Изолация“ се ражда още през нетолкова далечната 2014 г. като кратък разказ за човек, който губи семейството си и се оттегля в планината, където се сблъсква със собствената си същност.

С времето проектът претърпява развитие и се превръща в пълнометражен филм с продължителност около 80 минути.

Снимките са реализирани през есента на 2024 г., а продукцията е с бюджет между 250 000 и 300 000 лева. По думите на Аръков, около 70 000 евро са предвидени като държавна помощ, но към момента на интервюто средствата все още не са получени.

Предпремиерни прожекции се очакват в края на април, а официалната премиера е планирана за есента.

Финансиране и напрежение около проектите

Актьорът подчерта, че въпреки одобрението по програма, свързана с Плана за възстановяване, реално е финансирал проектите си със собствени средства.

„Всичко е с мои лични средства... Единственото, на което разчитаме в момента е тези похарчени средства да се валидират и това, което може да бъде възстановено - да се възстанови“, обясни той.

Аръков уточни, че Националният фонд „Култура“ играе ролята на посредник между европейското финансиране и бенефициентите, но комуникацията с институциите дълго време е липсвала.

По думите му именно това е довело до напрежение сред участниците в програмата.

Европейското турне – амбиция с риск

Най-голям обществен отзвук предизвиква музикалното турне на Аръков в Европа. Проектът е с бюджет около 250 000 евро, като актьорът твърди, че е поел разходите лично, включително чрез кредит.

Първоначалният план е включвал концерти в няколко европейски столици, но поради кратките срокове организацията е променена. Това се отразява и на посещаемостта.

„В първите клубове беше много рехаво, но с всеки изминал клуб публиката ставаше повече и повече“, коментира той, като посочи Будапеща като най-успешна спирка от турнето.

Въпреки че не всички заложени критерии са изпълнени, Аръков отчита като успех създадените контакти с европейски сцени и възможностите за бъдещи участия.

„Не съм получил нито лев“

Актьорът категорично заяви, че към момента не е получил средства по нито един от проектите:

„Печеля единствено от други участия като актьор и изпълнител.“

Той подчерта, че средствата по програмата са европейски и не могат да бъдат пренасочвани към други сектори, както често се твърди в публичното пространство.

Обвинения и обществена реакция

Аръков коментира и негативната реакция в обществото, породена от информацията за финансирането.

Според него напрежението е резултат от натрупано недоволство и липса на яснота:

„Самият народ има много гняв, сдържан в себе си. Има много натиск, има много проблеми в нашата страна, които искат да насочат към някой.“

Той отрече да има политическа подкрепа или „чадър“ и заяви, че е кандидатствал по отворена програма при равни условия.

Аръков допусна, че при липса на развитие по програмата, бенефициентите могат да предприемат съдебни действия.

