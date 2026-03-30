През последните няколко години актьорът Иво Аръков показва все по-подчертан интерес към музиката. Дори нещо повече – той буквално „навлезе дълбоко“ в музикалната сфера и през 2024 г. и издаде дебютен албум.

И по всичко изглежда, че продължава да върви стремглаво по пътя на музиката.

За да промотира песните от албума си, Иво решава да организира турне. За целта той получава финансиране за 10 концерта за сумата от около 250 000 евро от Национален фонд „Култура“ по Плана за възстановяване (програма на Европейски съюз).

Оказа се, че това е една от най-големите суми в програмата - около 15% от бюджета, което повдигна множество дискусии в обществото - защо точно Аръков получава толкова много и дали проектът има реална стойност.

А най-неприятното, както се оказва е, че скорошния концерт на изпълнителя в Париж, който е част от турнето, е преминал почти без публика - въпреки че според очакванията е трябвало да има между 600 и 800 души. Реално публиката се е състояла едва от няколко няколко десетки.

Следващите спирки от турнето на Аръков са в Будапеща - на 30 и 31.03.

Самият Аръков твърди, че все още не е получил парите от програмата и финансира турнето с лични средства. Въпреки това обаче актьорът и музикант се появява на публични места, демонстрирайки висок стандарт.

Любопитно е, че, съвсем случайно, Иво е заснет от камерата на инфлунсъра и създател на цифрово съдържание andrejko.epta. Той набира все по-голяма популярност с видеата, в които изненадващо постила червен килим пред краката на случайни минувачи.

В последните дни, явно инфлуенсърът се подвизава във френската столица - именно където попада на Иво Аръков. След първоначалното стъписване, актьорът смело пристъпя по килима, изпълнявайки дори танцови движения.

Впечатление правят марковите дрехи и аксесоари, които с гордост носи из парижките улици.

А скандалът около турнето на актьора е класически пример за голямо публично финансиране със слаб реален резултат и съмнения за прозрачност.

