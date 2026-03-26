Селин Дион загатва за своето завръщане на сцената. В понеделник, 23 март, 57-годишната певица сподели серия от снимки в социалните мрежи, на които позира в Париж – мястото, където направи едно от последните си участия по време на Олимпийските игри през 2024 г.

„Не знам как да ви го кажа…“, написа тя към публикацията.

Публикацията на Дион съвпадна с информация на канадското издание La Presse, че тя планира да се завърне в града за серия от концерти. Това потвърди и от близък до певицата източник - на фона на интригуващо появяващите се напоследък плакати из френската столица със заглавия на песни на Дион като „Power of Love“ и „My Heart Will Go On“. Източникът, за когото става ясно, че е част от организацията, съобщи пред The Associated Press, че Дион ще изнесе есенни концерти в La Defense Arena, през септември и октомври.

La Défense Arena е най-голямата закрита зала в Европа, с капацитет от 40 000 души.

Представители на Селин Дион също не са потвърдили участията.

Още през 2020 г. певицата планираше да изнесе серия концерти в Paris La Défense Arena като част от турнето Courage World Tour. Те обаче бяха отложени заради пандемията от COVID-19.

По-късно турнето не бе подновено заради здравословното състояние на изпълнителката. През август 2022 г. тя бе диагностицирана със синдром на скования човек (SPS) - рядко автоимунно неврологично заболяване, което причинява мускулна ригидност, скованост и болезнени спазми.

Дион разказа открито за състоянието си в документалния филм от 2024 г. на Prime Video „I Am: Celine Dion“.

Снимка: instagram/celinedion

Същата година се появи отново на сцена за първи път след поставянето на диагнозата. Тя изпълни „Hymne à l’Amour“ (Химн на любовта) на Едит Пиаф в подножието на Айфеловата кула като част от откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Изпълнението ѝ събуди надеждите на феновете, че ще последват още участия на живо. През ноември 2024 г. тя пя и на модното шоу „1001 Seasons of Elie Saab“ в Рияд, Саудитска Арабия.

След това Дион сякаш направи крачка назад от светлината на прожекторите, като избра да се включи чрез видео в конкурса „Евровизия 2025“, вместо да присъства лично. „Музиката ни обединява - не само тази вечер, не само в този момент“, каза тогава Дион. „Тя е нашата сила, нашата подкрепа и наш опора в моментите, когато имаме нужда от нея.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER