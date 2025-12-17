Сезон 10 на MasterChef Romania 2025 приключи със силни емоции. След месеци на трудни изпитания и взискателно оценяване, Космина Бобок стана големият победител на финала и спечели трофея, заедно с наградата от 75 000 евро.

Какво се случи на финала?

В последното сблъсък на румънското риалити, финалисти бяха:

Космина Бобок

Щефан Мъчица

Флорентин Драгою

Тримата влязоха в кухнята за решаващото изпитание: приготвяне на цялостно меню, включващо предястие, основно ястие и десерт, за да разкажат своята кулинарна история.

След внимателни дегустации и трудно решение, журито реши: Космина Бобок е носител на титлата MasterChef Romania 2025 и наградата от 75 000 евро.

"Това, което преживях тук, не мисля, че ще преживея в близко бъдеще. Дори не знам какви чувства изпитвам в момента, защото все още не осъзнавам, че съм MasterChef 2025. Много съм развълнувана! Чувствам, че бих искал родителите ми да са тук с мен, но за съжаление не е възможно."

Коя е Космина Бобок?

Космина е на 33 години и е преминала през всички етапи на интензивния корпоративен живот, преди да започне нов живот в кухнята. Тя е учила в Англия, работила е в бар, в IT компания, била е бизнес анализатор, проектен мениджър, продуктов мениджър... докато стресът не става толкова голям, че започва да пуши по време на срещи.

На кръстопът, тя и любимият ѝ, който е архитект по професия подават оставка, изключват лаптопите си и започват отначало.

Страстта към готвенето у нея е култивирана в семейството й. Тя все още реже хляба от баба си на 8 парчета и прави закуски на приятелите си в своята кухня.



Животът я поставя пред тежки изпитания – губи баба си, майка ѝ умира от рак, баща ѝ се разболява и скоро след това също умира.

Космина идва в MasterChef с тренирани нерви, с обмислена концепция за ресторант и партньор, който е архитект.

"Никога не съм мислила, че ще стигна дотук. Никога не съм си представял, че ще стигна до финала. Благодаря на всички, които направиха тази промяна възможна!" - това споделя тя след грандиозния финал на шоуто.