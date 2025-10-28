През 2014 г. историята на Карина Чикитова шокира света. Едва на четири години тя се изгубва в околностите на Олом – малко село в област Якутия, Сибир. Дни наред момиченцето прекарва в тайгата. И оцелява, благодарение на кучето си Найда, което през цялото време остава неизменно до детето.

Карина е от местното сибирско етническо малцинство евенки. През 2014 г. решава да тръгне към къщата на баща си, който живее в съседно село – тъй като с майката на Карина са разделени. Така, три дни никой не разбира, че детето всъщност е изчезнало – всеки мисли, че то е при другия си родител.

Без шанс за оцеляване

В крайна сметка, започва масова операцията по издирване на момиченцето. Не се изключва вероятността за убийство – не само от страна на човек, но и от диви животни. Освен това, въпреки че е лято, атмосферните условия са тежки – нощно време температурата пада до -1 градуса.

Всички вече са изгубили надежда, когато внезапно в селото се появява кученцето на Карина. То е гладно, мръсно и изплашено. И отказва да се върне до мястото, на което е Карина. Но благодарение на оставените от него следи, екипът успява да намери Карина – на 12 ден, след изчезването ѝ.

Любовта на вярното куче

И въпреки негативните прогнози, Карина оцелява - сгушена сред високата трева и хранейки се с горски плодове и пиейки вода от ручейчета. А нощем се греейки се в кучето Найда, което за и миг не се отделя от нея.

Когато Карина отново видяла своето вярно куче, първите ѝ думи към него били: „Защо ме изостави?“ Но всъщност именно действията на кучето, което е успяло да намери пътя обратно до селото, спасяват живота на момичето.

Следва дълъг период на възстановяване - 20 дни Карина прекарва в болница. Тя е загубила голяма част от теглото си. Може да консумира само течна храна и не става от леглото: не може заради наранените и нахапани от насекоми крачета.

Маугли в реалния живот

Днес, вече на 15 години, Карина не си спомня почти нищо от ужасяващото преживяване. Смята се, че е блокирала спомените от дълбоко травматичната ситуация.

Тя често е наричана „момичето Маугли в реалния живот“. В нейна чест, както и на кучето Найда, в регионалната столица Якутск е издигнат паметник – свидетелство за силната връзка между човека и верния му домашен любимец.

Историята дори е разказана в популярна детска книга, а по събитията е заснет филм, наречен „Карина“.

Днес Карина учи в Якутския хореографски колеж – танцува балет и мечтае за „Лебедово езеро“, пише The Sun.

А дали домашният любимец ни разбира, когато му говорим - вижте във видеото:



