В последно време една загадъчна и опасна гъба влиза в световните новини, защото превръща паяците в странни живи „зомбита" - невиждано до сега явление. Щом се заразят, насекомите стават изцяло под контрол над гъбата, напускат обичайните си местообитания и накрая умират, но само за да може гъбата да освободи нови спори от техните тела.

Гъбата хищник, която превръща паяците в зомбита

Този феномен напомня сцена от хорър сериал като „The Last of Us“, но е напълно реален и учудва учените. Гъбата с научно име Gibellula attenboroughii се прикрепя към паяка, навлиза в тялото му и го изяжда отвътре. Особено зловещото е, че гъбата влияе на мозъчната химия на гостоприемника – променя нивото на допамина, което кара паяка да напусне мрежата си и да излезе навън, което накрая води до смъртта му. След това гъбата започва да израства плодни тела от трупа на паяка, които освобождават спори и заразяват нови паяци.

Първо откритие на „зомби“ паяци в Ирландия

За първи път този феномен е открит през 2021 година по време на снимки за документалния филм на BBC „Winterwatch“ в изоставен склад за барут в Северна Ирландия. Там учените намерили заразен паяк на тавана на сградата. Д-р Хари Евънс, изследовател в CAB International (CABI), идентифицирал паяка като Metellina merianae — вид паяк с радиална мрежа. Гъбата тогава била непозната за науката. В публикация в списание „Fungal Systematics and Evolution“ Евънс и колегите му потвърдили, че това е нов вид гъба, която нарекли на името на сър Дейвид Атънбъроу – легендарен британски натуралист и телевизионен водещ.

Все повече случаи по света

След това гъбата е открита и на други места в Ирландия и Великобритания – в пещери и градини. През 2025 г. ландшафтният дизайнер Гарет Дженкинс открил в лондонска градина нещо, което изглеждало като голяма памучна бучка, но при по-близко разглеждане видял паяци, „събрани в групи, замръзнали сякаш в лед, с крака, навити в странни пози сякаш искат да те нападнат, но не могат“. Тези „зомби“ паяци обаче вече не са само явление в Европа. В САЩ много хора са забелязали белезникави, втвърдени трупове на паяци в тавански помещения и мазета. Дори в Русия са съобщени случаи - например в изба в Анапа.

Кои паяци са най-засегнати?

Най-често гъбата напада Metellina merianae - малкия пещерен паяк, разпространен из Европа. Той живее на тъмни и влажни места като пещери и гниеща дървесина. В Централна Европа често се среща в планините. Женските достигат 7-11 мм дължина и строят радиални мрежи, с които ловят плячката си. Друг вид, заразен от гъбата, е Meta menardi — големият пещерен паяк, който живее в пълна тъмнина и може да достигне до 17 мм. Този вид е много характерен за Европа и е „пещерен животински представител на годината“ за 2021 г.

Възможно ли е гъбата да зарази хора?

Учените са категорични, че подобно нещо не може да се случи при нас. Според миколога Жоао Араужо от Датския природонаучен музей, за да се заразят хората, биха били необходими милиони години генетични промени.

