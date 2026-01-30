Рап звездата Карди Би обаче доказа, че не само може да се защитава, но и че правосъдието е на нейна страна. Преди броени дни стана ясно, че адвокатът на нейна опонентка е бил официално санкциониран заради „умишлено нарушение“ на съдебните правила по време на разпит на звездата. В света на шоубизнеса е трудно да запазиш самообладание, когато миналото ти бъде размахвано като оръжие в съдебната зала.

Глоба за неуместен въпрос

Снимка: Getty Images

Всичко започва през август 2025 г., когато Карди Би се явява в съда по дело, заведено от бившата охранителка Емани Елис. Преди началото на процеса съдията Иън К. Фюселман изрично забранява на адвокатите да разпитват рапърката за нейното минало – включително за работата й като екзотична танцьорка и евентуални връзки с банди в младостта й. Мотивът? Тези подробности нямат нищо общо с конкретния случай и биха били „прекалено предубедени“ за съдебните заседатели, пише People.

Въпреки това, адвокатът на ищеца, Рон А. Розен Джанфаза, още в първия ден пита директно: „Имате ли някаква връзка в този момент с някаква нелегална групировка?“. Реакцията на съда не закъснява. На 28 януари 2026 г. съдията наложи на Джанфаза глоба от 1500 долара, отхвърляйки оправданията му, че е бил „лишен от сън“ или че офис мениджърът му е подготвил въпросите.

Скандал с акрилен нокът

Снимка: Getty Images

Делото, което Карди Би печели още през септември 2025 г., се върти около инцидент от 2018 г. Емани Елис твърдеше, че рапърката я е нападнала и одраскала с дългия си акрилен нокът в медицински кабинет в Бевърли Хилс.

Карди, която по това време е била бременна с първото си дете, признава за словесен спор, но е категорична, че не е докосвала жената. А каква е причината за гнева й? Елис се е опитала да я записва с телефона си в интимен момент преди преглед при акушер-гинеколог. „Бях притеснена, защото съм бременна!“, емоционално обяснява Карди пред съда.

Процесът се превърна в истинско онлайн зрелище заради типичните за Карди нефилтрирани отговори по темата. След победата си, изпълнителката на „Bodak Yellow“ предупреди всички, които мислят да водят „несериозни дела“ срещу нея: „Следващият път ще заведа насрещен иск. Ще ви накарам да си платите, защото това не е приемливо!“

Припомняме, че Карди Би е майка на три деца от брака си с рапъра Офсет. Първото им дете, дъщерята Кулчър Киари, се роди през юли 2018 г., а три години по-късно, през септември 2021 г., семейството се увеличи с появата на сина им Уейв Сет. Най-новото попълнение е малката им дъщеря, която се роди през септември 2024 г. Макар отношенията между Карди и Офсет да преминават през множество възходи и падения, включително молби за развод, двамата остават отдадени родители на децата си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER