Дърветата експлоадират от студ - звучи като сцена от апокалиптичен филм, но е напълно реален природен феномен. Случва се в Канада, Аляска и други северни райони, където дърветата буквално гръмват заради екстремни студове.

Защо се случва тази „ледена магия“?

Причината не е динамит, както биха си помислили мнозина, а чиста физика. Всичко се свежда до соковете (течността) вътре в дървото. Какво всъщност се случва, за да избухнат дърветата?

Замръзват се и се разширяват: Дърветата съдържат вода и сокове. Когато температурите паднат рязко (обикновено под -30°C или -40°C ), водата в живите клетки на дървото замръзва.

Налягане: Високото налягане оказва натиск и заради завишения обем водата повече не може да се задържи на обичайното си място. Същото се случва и със забравена във вризера бира. След определено време течността се разширява, когато стане на лед и кенчето може да се сцепи. Същото се случва с кората и вътрешните слоеве на дървото. Те не винаги могат да издържат на това внезапно вътрешно налягане. Когато напрежението стане твърде голямо, дървото буквално се разцепва.

Снимка: iStock

Как звучи и изглежда този феномен?

Хората, живеещи в тайгата или канадските прерии, описват звука като силен гръм или изстрел от пушка. Понякога цели гори отекват от тези „изстрели“ в тихите, свръхстудени нощи. По ствола на дървото се появяват дълги вертикални пукнатини, наречени „студени пукнатини“ (frost cracks). Понякога кората буквално изхвърчава настрани.

Всъщност дърветата не експлодират, но екстремният студ може да доведе до тяхното насилствено разцепване по начин, който звучи – и понякога изглежда – като експлозия. Дървото просто вече не може да удържи външната сила, а стволът или клоните се разцепват внезапно, за да освободят налягането.

Шумът е изненадващ, но физическите последствия са истинската заплаха. Тези разцепвания често се случват високо в короната, което води до откъсване и падане на масивни, тежки клони без никакви видими предупредителни знаци. Силата може да доведе до падане на клони върху къщи, автомобили и електропроводи, което води до имуществени щети и опасни електрически рискове по време на зимни бури. И все пак, макар това явление да се случва, то определено е по-скоро изключение, а не правило.

„Мразовити земетресения“ (Cryoseisms)

Често хората в Канада бъркат експлодиращите дървета с друго явление – мразовито земетресение. Това са трусове, причинени от внезапното замръзване на подпочвените води, което разпуква земята със същия мощен тътен.

Историята на студовете познава и други любопитни факти, свързани със студовете. През изключително студената зима през 1933 г. в Канада, заселници разказват, че звукът от пукащите се дървета бил толкова на често и силен, че кучетата им отказвали да излязат навън, мислейки, че се стреля.

Гледайте повече във видеото.

