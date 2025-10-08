На пръв поглед круизът на британската компания Killing Kittens изглежда като всеки друг луксозен круиз – с всичко необходимо на борда и с маршрут от Барселона до Монако, а след това към Флоренция и Портофино.

Но, оказва се, той има уникална особеност – предлага впечатляващ график от събития, посветени на „палави удоволствия“ за двойки и необвързани.

Тематични партита, игрови стаи, балове с маски – всичко, което може да ни накара максимално да се отпуснем. Което обаче не означава, че борда може да царува хаос. Всъщност круизът има много строги правила.

Трите основни ценности

Личен живот, конфиденциалност и дискретност. Това означава, че не можете да разкриваме самоличността на другите участници в секс партитата на борда и не бива да обиждаме или нараняваме някого.

А честността е ключова – и ако половинката ни е на борда, не бива да отричаме този факт.

Преди да се впусне в нестандартното приключение, всеки е задължен и да подпише и специален формуляр за съгласие и присъствие.

Без необвързани мъже

Круизът е създаден от желанието да се празнува женското удоволствие - затова безопасността на жените, транс и небинарните личности е на първо място. Всъщност изобщо не се допускат самотни мъже – той е само за необвързани жени или жени и техните партньори.

Дрескод

Да се качиш на секс круиз не означава просто да покажеш голото си тяло - събитието е далеч по-елегантно. На борда има специални обособени зони, в които можете да сме напълно голи, ако желаем.

За партитата пък трябва да сме подготвени с подходящи тоалети – в зависимост от еротичната тема на вечерта.

White Party говори сама за себе си – всичко е бяло

Маскен бал – черна вратовръзка и бални рокли с маски

Kreatures of the Night – горски същества, богини, нимфи

Hedonism - облекло за плажния клуб през деня

Dominion - латекс и кожа

Кога и къде

Круизът официално тръгва на 9 юни, 2026 г. и продължава шест дни. И съвсем не е евтино удоволствие - цените започват от около 5,000 британски паунда (GBP) за каюта.

