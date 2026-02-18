Причината за смъртта на Виктория Джоунс – дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс, е установена като токсично въздействие от кокаин, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на съдебни лекари от Сан Франциско.

Официални представители са потвърдили пред сайта, че 34-годишната Виктория е починала вследствие на токсичните ефекти на наркотичното вещество. Главният съдебен лекар на Сан Франциско е заключил още, че смъртта ѝ е била случайна и няма данни за насилие.

Новината за трагедията бе съобщена на 1 януари 2026 г., когато Виктория – дъщеря на Томи Лий Джоунс и съпругата му Кимбърли Клоули, беше открита мъртва в луксозния хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско в новогодишната нощ.

В изявление на полицията се посочваше, че около 3:14 ч. служители са реагирали на сигнал за починал човек в хотел на улица „Мейсън“, след което на място са се срещнали с медици, които са констатирали смъртта на пълнолетна жена. Медицинският експерт е пристигнал и е започнал разследване.

Снимка: Getty Images

По-късно изданието TMZ информира, че през последните години тя е имала сериозни лични проблеми, включително многократни сблъсъци с органите на реда.

Ден по-късно Томи Лий Джоунс и семейството му нарушиха мълчанието си, като публикува кратко изявление, в което благодарят за съболезнованията и молят за уважение към личното им пространство.

След трагичния случай стана ясно, че през изминалата година Виктория е била арестувана два пъти – веднъж за шофиране под въздействието на контролирано вещество и втори път във връзка с инцидент на домашно насилие. Тя се е признала за невинна по всички обвинения и е трябвало да се яви в съда по-късно този месец.

Най-скорошният случай е бил арест през април 2025 г. за незаконно притежание на кокаин. Предложено ѝ е било споразумение, което е изисквало да се въздържа от употреба на наркотици, но тя така и не се е явила в съда.

Тялото ѝ е било открито на 14-ия етаж на хотела от гост, който първоначално помислил, че тя е пияна, и уведомил персонала. Остава неясно дали Виктория е била гост на хотела и как е попаднала на този етаж.

Виктория Кафка Джоунс е родена на 3 септември 1991 г. и прави актьорския си дебют като дете във филма „Мъже в черно 2“. По-късно участва в сериала „One Tree Hill“ и във филма „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, режисиран от баща ѝ. Макар да не продължава актьорската си кариера, тя често го придружава на официални събития и фестивали.

Томи Лий Джоунс неведнъж е говорил с гордост за таланта на дъщеря си и за дисциплината, на която се е опитвал да я научи още в ранна възраст.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER