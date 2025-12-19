Американският рапър Уиз Калифа е осъден на девет месеца затвор в Румъния за притежание на наркотици, предават местните медии.

Апелативният съд в Констанца отмени решението, постановено на първа инстанция, с което музикантът, чието истинско име е Камерън Джибрил Томас, се отърва само с глоба от 3000 леи (около 1200 лв).

Съгласно мотивите на съда, присъдата е наложена по Закон № 143/2000, който урежда незаконното притежание на опасни наркотични вещества за лична употреба. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, в съответствие с румънското законодателство. Уиз Халифа е бил за кратко задържан в хода на съдебните производства през 2024 г., но впоследствие е бил освободен, без да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Властите подчертаха, че делото не засяга трафик или разпространение на наркотични вещества, а се отнася единствено до притежание за лична употреба.

Той бе задържан от румънската полиция през лятото на миналата година, след като запали джойнт на сцената на фестивала "Beach, Please" в черноморския курорт Костинещ. Прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) не разпоредиха никакви мерки срещу него.

Според полицията, Уиз Халифа „е притежавал над 18 грама канабис (рисков наркотик) и е консумирал (на сцената) друго количество канабис, под формата на ръчно изработена цигара“.

Снимка: Getty Images

Неразрешеното отглеждане, производство, изработване, експериментиране, извличане, приготвяне, трансформиране, закупуване или притежаване на наркотици за лична употреба според закона в Румъния се наказва с лишаване от свобода от 3 месеца до 2 години или глоба.

Това поставя Румъния сред европейските държави с едни от най-строгите регулации по отношение на незаконните наркотици. За разлика от това, в редица европейски страни и в някои щати на САЩ притежанието на малки количества за лична употреба е декриминализирано или се санкционира само с административна глоба. Румъния обаче поддържа твърда правна рамка срещу всякаква форма на незаконно притежание на наркотични вещества.

След случилото се в Костинещ, Уиз Калифа публикува съобщение, в което написа, че не е искал да покаже неуважение към властите в Румъния чрез жеста си, пише още БТА. Той обеща да се върне, за да свири в страната, но „без голям джойнт следващия път“.

Снимка: Getty Images

Уиз Калифа е издал няколко успешни албума и сингли, номиниран е за награди "Грами" и е участвал в няколко телевизионни сериала и филма, включително комедия с американския рапър и певец Снуп Дог.

Правните проблеми на рапъра предизвикаха международен отзвук поради високия му обществен профил и значителните различия в законодателството относно наркотиците в отделните държави. В много юрисдикции притежанието на малки количества за лична употреба не води до наказателна отговорност, което подчертава контрастния подход на румънските власти.

Тази присъда допринася към продължаващия дебат за политиките по отношение на наркотиците и тяхното прилагане в Европа, особено когато става дума за чуждестранни граждани, които може да не са запознати с местните закони, пише БГНЕС.

Случаят с Уиз Халифа ясно показва значението на познаването на различните правни стандарти в чужбина и потенциалните последици от тяхното нарушаване, дори когато става дума за количества, предназначени единствено за лична употреба.

Снимка: Getty Images

