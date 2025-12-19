Американският рапър Уиз Калифа е осъден на девет месеца затвор в Румъния за притежание на наркотици, предават местните медии.

Апелативният съд в Констанца отмени решението, постановено на първа инстанция, с което музикантът, чието истинско име е Камерън Джибрил Томас, се отърва само с глоба от 3000 леи (около 1200 лв).

Арестуваха Ники Минаж заради марихуана в… Нидерландия

Съгласно мотивите на съда, присъдата е наложена по Закон № 143/2000, който урежда незаконното притежание на опасни наркотични вещества за лична употреба. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, в съответствие с румънското законодателство. Уиз Халифа е бил за кратко задържан в хода на съдебните производства през 2024 г., но впоследствие е бил освободен, без да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Властите подчертаха, че делото не засяга трафик или разпространение на наркотични вещества, а се отнася единствено до притежание за лична употреба.

Той бе задържан от румънската полиция през лятото на миналата година, след като запали джойнт на сцената на фестивала "Beach, Please" в черноморския курорт Костинещ. Прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) не разпоредиха никакви мерки срещу него. 

Уиз Калифа се извини на Румъния и обеща да се върне на сцената, но без „голям джойнт“

Според полицията, Уиз Халифа „е притежавал над 18 грама канабис (рисков наркотик) и е консумирал (на сцената) друго количество канабис, под формата на ръчно изработена цигара“.

Снимка: Getty Images

 

Неразрешеното отглеждане, производство, изработване, експериментиране, извличане, приготвяне, трансформиране, закупуване или притежаване на наркотици за лична употреба според закона в Румъния се наказва с лишаване от свобода от 3 месеца до 2 години или глоба.

Джиджи Хадид е арестувана на Каймановите острови за притежание на марихуана

Това поставя Румъния сред европейските държави с едни от най-строгите регулации по отношение на незаконните наркотици. За разлика от това, в редица европейски страни и в някои щати на САЩ притежанието на малки количества за лична употреба е декриминализирано или се санкционира само с административна глоба. Румъния обаче поддържа твърда правна рамка срещу всякаква форма на незаконно притежание на наркотични вещества.

След случилото се в Костинещ, Уиз Калифа публикува съобщение, в което написа, че не е искал да покаже неуважение към властите в Румъния чрез жеста си, пише още БТА. Той обеща да се върне, за да свири в страната, но „без голям джойнт следващия път“.

Снимка: Getty Images

Уиз Калифа е издал няколко успешни албума и сингли, номиниран е за награди "Грами" и е участвал в няколко телевизионни сериала и филма, включително комедия с американския рапър и певец Снуп Дог.

Известни българи, които публично са споделяли за зависимостта си към алкохола и наркотиците

Правните проблеми на рапъра предизвикаха международен отзвук поради високия му обществен профил и значителните различия в законодателството относно наркотиците в отделните държави. В много юрисдикции притежанието на малки количества за лична употреба не води до наказателна отговорност, което подчертава контрастния подход на румънските власти.

Употребата на марихуана по време на бременността е свързана с аутизъм при децата, установява изследване

Тази присъда допринася към продължаващия дебат за политиките по отношение на наркотиците и тяхното прилагане в Европа, особено когато става дума за чуждестранни граждани, които може да не са запознати с местните закони, пише БГНЕС.

Защо Джони Деп дал на дъщеря си да пуши марихуана още на 13 години

Случаят с Уиз Халифа ясно показва значението на познаването на различните правни стандарти в чужбина и потенциалните последици от тяхното нарушаване, дори когато става дума за количества, предназначени единствено за лична употреба.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK