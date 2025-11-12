Парис Джексън, дъщерята на покойната поп звезда Майкъл Джексън, не спестява нищо на феновете си, когато бъде повдигната темата за наркотиците. „Не ги препоръчвам на никого, защото ми съсипаха живота“, заявява тя откровено, пише "Лос Анджелис Таймс".

27-годишната певица сподели с последователите си в TikTok, че употребата й на наркотици в миналото е нанесла трайни поражения на носната ѝ тъкан. В 2-минутното видео Джексън обяснява, че „силното свирене“, което се чува от носа ѝ, идва от перфорираната ѝ носна преграда - дупка в тъканта, която разделя ноздрите. За да го докаже, тя дори осветява носа си и показва дупката във видеото.

„Да, точно от каквото си мислите е“, каза тя, след което отправя предупреждение към последователите си: „Не взимайте наркотици, деца. Или… взимайте, ако трябва - всеки получава опита, който му е нужен в живота.“

Според Кливландската клиника, перфорираната носна преграда може да бъде причинена от злоупотреба с наркотици, излагане на химикали, автоимунни заболявания или инфекции. Лечението зависи от размера на дупката, нейната тежест и влиянието върху структурата на носа - при по-сериозни случаи може да се наложи операция или поставяне на протеза, а при по-леки - просто наблюдение или домашни мерки.

Джаксън добавя, че няма намерение да се подлага на операция: „Не искам пластична хирургия, за да го поправя, защото съм почти шест години чиста от наркотици. При такава операция трябва да се взимат болкоуспокояващи, а аз не искам да рискувам.“

Снимка: Getty Images

Изпълнителката на хита „Hit Your Knees“ допълва: „Живея с това откакто съм на около 20 години и е истински кошмар, когато съм в студиото.“

Парис Джексън и по-големият ѝ брат Принс са деца на Краля на попа Майкъл Джаксън и бившата му съпруга Деби Роу. Покойният певец, който почина през 2009 г., има и трето дете - Биги Джексън, роден от сурогатна майка.

Снимка: Getty Images

Актрисата от сериала American Horror Stories от години говори открито за трезвеността и психическите си борби. През януари тя отпразнува пет години, в които е „напълно чиста от наркотици и алкохол“.

„Мога да правя музика. Мога да изпитвам радостта от това, че обичам кучетата и котката си. Мога да скърбя. Мога да се смея. Мога да танцувам. Мога да се доверявам. Мога да усещам слънцето върху кожата си и то е топло. Открих, че животът продължава“, каза тогава тя.

Освен това Парис Джексън активно развива и музикалната си кариера. Няколко часа след като разказа за състоянието си, тя излезе на сцената като подгряваща изпълнителка на Queens of the Stone Age в Сан Франциско, а по-рано през годината свири заедно с рок групите Incubus и Manchester Orchestra.

Вижте повече за Парис Джексън в следващото видео:

