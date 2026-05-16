Украинската боксова суперзвезда и абсолютен световен шампион в тежка категория Олександър Усик за пореден път показа колко важна роля играе семейството му в живота и кариерата му. По повод рождения ден на съпругата си Катерина Усик на 15 май, той публикува емоционално послание, в което я нарича своя „сила, дом и спокойствие“.

Своята публикация в Instagram той допълни с благодарности към любимата си за „любовта, децата и силата, която носи на семейството“.

На 15 май тази година Катерина навършва 38 години.

Думите му бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции сред феновете, които от години следят не само спортните му успехи, но и личната му история. Само за по-малко от 24 часа постът му събра близо 190 000 харесвания, коментарите бяха залети с множество честитки и благопожелания.

Любов, която започва още в училище

Олександър и Катерина Усик са заедно от години – двамата се познават още от училище. Те са заедно дълго преди да сключат брак и изграждат връзка, която остава сравнително далеч от светлините на прожекторите.

Двамата официално се женят през 2009 година.

Голямо семейство

Двамата са родители на четири деца – две дъщери и двама сина. Децата им се казват Елизавета, Мария, Кирило и Михаил.

Снимка: https://www.instagram.com

Боксьорът неведнъж е споделял, че именно семейството му е най-голямата му мотивация и причина да продължава да се състезава на най-високо ниво.

Коя е Катерина Усик?

Катерина остава сравнително дискретна публична фигура, но в Украйна е добре позната като съпруга на един от най-успешните спортисти в историята на страната. Тя активно подкрепя 39-годишния си съпруг и участва в благотворителни инициативи, включително дейности в подкрепа на Украйна по време на войната.

Снимка: https://www.instagram.com

Олександър Усик, от своя страна, има една от най-впечатляващите спортни кариери в съвременния бокс:

Олимпийски шампион от Лондон 2012

Абсолютен световен шампион в полутежка категория

Абсолютен световен шампион в тежка категория

Той е сред малцината боксьори в историята, които са били абсолютни шампиони в две различни категории, което го нарежда сред най-великите в спорта. Да не забравяме и че е побеждавал две от най-големите имена в дивизията - Тайсън Фюри (мач и реванш през 2024 г.) и Антъни Джошуа (първи мач през 2021 г. и реванш през 2022 г.).

След преминаването си в тежка категория, Усик побеждава водещи имена в дивизията и утвърждава статута си на доминиращ шампион на своето поколение.

Въпреки медийния интерес и огромния спортен натиск, Усик често подчертава, че личният му баланс идва от дома и семейството му.