Актрисата Никол Кидман споделя тайни от семейния си живот, които показват колко държи на емоционалната връзка с децата си. В скорошно интервю тя разкрива, че има просто, но всъщност много трогателно правило за своитедве тийнейджърки - ежедневна прегръдка, която продължава поне две минути.

Малък жест с голямо значение

Според Кидман физическата близост е ключов елемент в поддържането на силна връзка между родител и дете, особено в тийнейджърските години. Тя вярва, че прегръдките имат способността да създават усещане за сигурност, подкрепа и разбиране, дори когато ежедневието е натоварено. Актрисата подчертава, че тези две минути не са просто формалност, а съзнателно време, посветено на истинска връзка и присъствие.

Предизвикателствата на тийнейджърската възраст

Актрисата признава, че както при всяко семейство, и при тях има моменти на напрежение и дистанция. Именно затова тя смята, че подобни малки ритуали помагат да се преодолеят трудностите и да се запази близостта. Тийнейджърските години често носят желание за независимост, но според нея това не означава, че децата нямат нужда от обич и внимание.

Баланс между кариера и майчинство

Освен успешната си кариера в киното, Никол Кидман остава дълбоко ангажирана с ролята си на майка. Тя не крие, че балансът между професионалните ангажименти и семейния живот е предизвикателство, но подчертава, че именно семейството е нейният приоритет. Тези ежедневни ритуали са начин да остане свързана с децата си, независимо от натоварения график. Споделяйки това, Никол Кидман насърчава и други родители да търсят близост с децата си и да се опитват да ги разбират, дори когато нещата изглеждат сложни и напрегнати.