След години под светлината на прожекторите в Холивуд, Натали Портман изглежда е открила спокойствие далеч от суетата на шоубизнеса и се е отдала на балансиран живот в града на любовта - Париж. Актрисата сподели моменти от френските си приключения, които определено развълнуваха феновете.

Живот между изкуството и тишината на Париж

В нова публикация в Инстаграм носителката на „Оскар“ сподели серия от кадри от последните си месеци във френската столица. Снимките показват романтични малки улички, гледки към Сена, произведения на изкуството, цветя и уютни моменти от ежедневието ѝ, които радват окото на последователи и фенове. Краткият надпис „Paris lately“ беше достатъчен, за да привлече вниманието на хиляди почитатели, които веднага коментираха колко спокойна и щастлива изглежда актрисата.

Париж отдавна е важна част от живота на Портман. Тя се премества там през 2014 година заедно с бившия си съпруг, след като той поема ръководна позиция в Парижката опера.

Труден период след развода

Последните години обаче не бяха лесни за звездата. През 2024 година Натали Портман официално сложи край на брака си с след появила се информации за негова предполагаема изневяра. Въпреки трудния период, близки до актрисата твърдят, че именно Париж ѝ е помогнал да намери баланс и ново начало. Според тях тя все повече се наслаждава на по-дискретния начин на живот, далеч от постоянния медиен натиск в САЩ.

Ново начало и щастливи новини

След раздялата Портман започна връзка с известен музикант и видимо е щастлива с него. Двамата вече очакват първото си дете заедно – новина, която предизвика голям интерес сред почитателите на актрисата. В свои интервюта тя не крие, че гледа на майчинството с огромна благодарност и осъзнатост. Актрисата вече е майка на две деца - син Алеф и дъщеря Амалия.