Пламена Велкова, позната като Пам Велидис от втори сезон на романтичното риалити „Ергенът“, често се включва в социалните мрежи, за да изрази мнението си за нещата, които се случват у нас. И засяга важни въпроси от морално и етично естество.

Този път под прицела на Пам попадна новият сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Известният плюс сайз модел модел и инфлуенсър разкри силното си възмущение от отношението на част от участниците в предаването към възрастта на жените.

„Вече не знам дали живеем на Балкански полуостров или Парцалски полуостров“, озаглави Пам видеото, което публикува в профила си в Instagram и чрез което призова последователите си също да изкажат своето мнение по въпроса.

Всичко тръгва от изказването на Ана-Шермин, една от най-изявяващите се участнички в шоуто, която винаги има собствени мнение за нещата. Именно тя „хвърля обвинения“ към друга участничка, че е „дърта, тъй като е на 30 години“.

А още по-неприятното е, че част от мъжете напълно споделят нейното мнение. „Жито да носим ли“, казва дори един от тях, Радо. От което Шермин толкова се „вдъхновява“, че заявява крайното: „Дърт парцал, използван.“

„Добре дошли в поредицата балкански боди шейминг и балкан бюти стандартс“, е коментарът на Пам към крайните изказвания. И продължава саркастично: „Важното в света на жените, които стареем като парцали е да знаем, че в същия този свят жените младеят като парцали с поведението си. Парцалът е качество присъщо като цяло спрямо поведение, а не възраст и пол.“

В разсъжденията си Пам дори стига дори до там, че започва да се чуди защо на някои хора никой не е обяснил, че засрамването на база възраст е "абсолютна липса на възпитание".

„И на всички ни е ясно, че момченцата не искат жена на преклонна възраст от 30 години, която се справя с живота. Но знаят ли, че и жените не искаме мъже, които си остават завинаги с емоционалната интелигентност на 15 годишно пуберче?“

Коментарът на Пам предизвика множество реакции. Дори певицата DARA се включи с изказване: „В моменти като тези осъзнавам колко съм благодарна, че нямам нито един човек в живота си, който да разсъждава по този начин.“

Пам Велидис е неведнъж е споделяла за дългия път, който е извървяла, докато се научи как да харесва и възприема себе си. От отричане до напълно приемане на това, което е. Ето защо няма как да остане равнодушна пред изказвания, които дискриминират жените по какъвто и да е признак.

Какво е споделяла инфлуенсърката и бивша участничка в "Ергенът" като гост на bTV - гледайте видеото:



