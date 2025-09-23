Дъщерята на Йордан Белев, участник в "Traitors: Игра на предатели" е едно от неговите големи вдъхновения. 15-годишната Яна е плод на първия му брак, а той подкрепя безусловно детето си, което се ражда с увреждания.

Бачорски, Неве и Георги Янев са тримата „предатели“ в „Traitors: Игра на предатели“. Иван Юруков и Мира Радева пък бяха първите отстранени от Имението на тайните. Актьорът бе „убит“ от тримата „предатели“ след първия им таен конклав, а социоложката бе „прогонена“ от останалите участници на кръглата маса.

Кой е Йордан Белев?

Йордан Белев е едно от най-разпознаваемите лица в българската сцена на илюзионното изкуство. А сега влиза в нова роля - като участник в „Traitors: Игра на предатели“. Той не само представя България на световната сцена, но и създава магични платформи, които обединяват професионалисти и публика. От фестивали до грандиозни спектакли и уникални номера - той носи магията не само на сцената, но и отвъд нея.

Дани Белев и дъщеря му

Години по-късно Яна свири на цигулка и говори свободно три езика. По повод 11-ия й рожден ден Дани Белев сподели емоционален пост с много силни думи. В стори колоритният участник от риалитито публикува снимка с дъщеря си от деня тогава, а в профила си - от годината на раждането й.

"Снимката е точно от преди 11 години, направена в деня, в който Господ ме удари с големия мокър парцал и ми показа, че нито пари, нито положение, нито власт имат значение. Най-важното е здравето и любовта!", написа той към ретро кадъра.

За рождения ден баща й пожела "всички операции и дълги часове упойка да останат само блед спомен". "Ти си воин от малка и ще побеждаваш винаги в играта на живота! Обичам те, Янче. Честит рожден ден!" - допълни още той.

Още 5 интересни факта за живота на Дани Белев

1. Той е четирикратен балкански шампион в категория „Илюзии“, с отличие от Международното братство на илюзионистите. Той е част и от Quick Hands Project - най-голямата магическа организация в България, която стои зад фестивалите и шоуто „Царете на магията“.

2. Традиционно участва в ритуала по изваждане на кръста на Йордановден от ледените води на река Янтра. Двукратно е успявал да го извади - през 2017 и 2020 г., като изпълнителят на този акт се смята за носител на здраве и късмет.

3. През 2011 г., на 29-годишна възраст, Йордан Белев става единственият българин, който представя страната на първия европейски конкурс за илюзионно изкуство във Великобритания. Той показва три мащабни номера от категорията „Големи магии“, включително мистериозни смени на хора и костюми - създавайки реквизит самостоятелно.

4. Участва във „Фермата 6: Пътят на една мечта“ по bTV, където впечатли зрителите с уменията си, ловкостта и магнетичното си присъствие. Участието също така го превърна в публична личност с повече популярност в страната.

5. Общински съветник в родния си град Габрово, което подчертава ролята му като активен гражданин и общественик.

