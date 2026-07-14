Джули Нюмар остава завинаги в историята на киното като един от най-разпознаваемите образи на Жената-котка. Но зад легендарната роля на дръзката героиня от сериала „Батман“ от 60-те години, стои една жена, чиято съдба извън светлините на прожекторите се оказва не по-малко интересна.

Днес, вече на 92 години, Джули води спокоен и далеч по-уединен живот в дома си в Лос Анджелис. Вместо снимачни площадки и театрални сцени ежедневието ѝ е изпълнено с грижи за градината и време със семейството.

Жената зад маската на Жената-котка

Преди да стане световноизвестна като Селина Кайл или Жената-котка в телевизионния сериал „Батман“, Джули Нюмар вече има успешна кариера на сцената. Тя е носителка на награда „Тони“ за ролята си в мюзикъла „The Marriage-Go-Roun“ и се утвърждава като талантлива актриса и танцьорка.

Въпреки че участва само в 13 епизода на „Батман“ между 1966 и 1967 г., нейното превъплъщение в Жената-котка се превръща в културен феномен. С елегантност, увереност и характерния си стил тя създава образ, който десетилетия по-късно продължава да вдъхновява поколения фенове.

Снимка: instagram/julienewmarofficial

Но докато публиката познава Джули като загадъчната и независима антигероиня, самата тя винаги е определяла живота си извън камерите като много по-важен.

Най-голямото приключение на Джули – майчинството

През 1977 г. актрисата се омъжва за адвоката Джей Холт Смит. Няколко години по-късно става майка – през 1981 г. се ражда синът ѝ Джон Джуел Смит. Актрисата рядко говори публично за семейството си, но през годините е споделяла неведнъж, че именно синът ѝ променя напълно начина, по който гледа на света.

Джон е роден със синдром на Даун, а Джули посвещава голяма част от живота си на това да бъде до него и да му осигури възможно най-пълноценен живот. В интервю за списание Closer тя разказва, че синът ѝ я е научил на най-важния урок – истинска любов. „Той е причината да разширя значително погледа си към живота. Благодарение на него разбрах какво означава безусловната любов и се научих да я практикувам“, споделя актрисата.

Снимка: instagram/julienewmarofficial

Джули е на почти 48 години, когато става майка – след три преживени спонтанни аборта тя описва появата на сина си като истински подарък, въпреки състоянието му. Освен, че е дисгностициран със синдром на Даун, на три години момчето губи и слуха си след заболяване от менингит. Заради това Джули се научава да използва жестомимичен език, за да може да общува пълноценно с него.

През 1984 г. актрисата се развежда със съпруга си и отглежда Джон основно сама. Вместо да го изпрати в специализирана институция, както някои лекари ѝ препоръчват, тя избира той да остане до нея и посвещава голяма част от живота си на неговото развитие.

Тихият живот в Лос Анджелис

Днес Джули живее със сина си в дома си в Лос Анджелис, където прекарва голяма част от времето си сред природата. Една от най-големите ѝ страсти е градинарството – тя сама се грижи за впечатляващата си градина, изпълнена с цветя и растения.

В социалните мрежи актрисата понякога споделя кадри от своя зелен оазис, който нарича свое специално място за спокойствие и вдъхновение.

И макар днес да не е активна в киното и телевизията, Джули остава финансово независима благодарение на успешните си бизнес начинания. При това не само в областта на актьорската кариера. През 70-те години тя развива собствен бизнес в сферата на модата и получава патенти за дизайни на чорапогащи и сутиени. Като един от секссимволите на епохата, тя използва популярността си, за да създаде успешна марка бельо.

Впоследствие Джули инвестира в недвижими имоти, продължавайки семейна традиция, започнала още от родителите ѝ, които купуват имоти в Лос Анджелис през 40-те и 50-те години.

И още една вдъхновяваща история - за едно българско момче със синдром на Даун, което се справя успешно с живота. Един разказ пред Ladyzone.bg:

