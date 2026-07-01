За хората със синдром на Даун няма невъзможни неща, когато им бъде даден шанс и имат смелост да следват мечтите си. Доказва го Джон Кронин, който превърна любовта си към шарените чорапи в успешен бизнес.

30-годишният Джон, който е със синдром на Даун, и баща му Марк Кронин направиха важна крачка в развитието на своята компания John’s Crazy Socks, като откриха първия физически магазин на марката в Хънтингтън Вилидж, Лонг Айлънд.

За Джон това е не просто магазин, а сбъдната мечта.

„Днес най-важни са благодарността и това да правим добро за другите“, казва той по време на откриването.

От идея за камион за храна до чорапи с мисия

Историята на John’s Crazy Socks започва през 2016 г., когато тогава 21-годишният Джон казва на баща си, че иска да започнат бизнес заедно след завършването на гимназия. Само че първоначално не е сигурен какъв точно. Лутал се между „забавен магазин“ и камион за храна, но осъзнал, че носи шарени чорапи през целия си живот и тогава му хрумнала идеята за магазин за „луди“ чорапи.

Снимка: Инстаграм

„Чорапите са забавни, креативни и цветни. Те ми позволяват да бъда себе си“, казва Джон.

Така се ражда John’s Crazy Socks — онлайн магазин, който започва с много ентусиазъм, семейна подкрепа и огромна доза настроение.

452 поръчки за месец и милиони усмивки след това

Още през първия месец бизнесът изпраща 452 поръчки и реализира приходи от над 13 000 долара. Само година по-късно Джон и Марк вече отчитат 1,4 млн. долара приходи, 30 000 долара дарени за благотворителност и над 30 000 изпратени поръчки.

Почти десетилетие по-късно онлайн магазинът вече е изпратил над половин милион пратки по целия свят. Марката става разпознаваема не само с пъстрите си дизайни, но и със силното си послание за включване, приемане и равни възможности.

Компанията предлага различни чорапи — с котки, кучета, барбекю мотиви, празнични дизайни и какво ли още не. Сред клиентите на марката са били бившият американски президент Джордж Буш и канадският премиер Джъстин Трюдо.

Всяка поръчка пристига с пакетче лакомство и написана благодарствена бележка. А ако клиентът живее наблизо, Джон понякога доставя чорапите лично.

Снимка: Инстаграм

Не просто магазин, а кауза

Джон е лицето на бизнеса. Той участва в събития, разговаря с клиенти и доставчици. Марк се грижи за техническата и организационната страна на компанията, но подчертава, че Джон не получава специално отношение само защото е негов син.

„Джон наистина е вдъхновение“, казва Марк. „Той работи много здраво. Обикновено сме в офиса преди 9 сутринта и често не си тръгваме преди 8 вечерта.“

Компанията дарява 5% от печалбата си на Special Olympics — организация, която има специално значение за Джон. Самият той участва в игрите в спортове като баскетбол, футбол и хокей.

Освен това John’s Crazy Socks създава специални чорапи в подкрепа на различни каузи, включително за Националното общество за синдром на Даун и Американското общество за аутизъм.

„Това, което правим, е да разпространяваме щастие“, казва Джон.

Снимка: Инстаграм

Бизнес, който дава равен шанс за всички

Мисията на компанията е да покаже какво могат хората с интелектуални затруднения, когато им бъде даден шанс. Почти една трета от служителите в John’s Crazy Socks са хора с увреждания.

Новият физически магазин в Хънтингтън Вилидж е още една стъпка в тази посока. Той е доказателство, че марката е нещо много повече от онлайн магазин.

„Важно е хората с увреждания да виждат хора като тях, които работят и притежават собствен бизнес“, казва Марк Кронин пред WCBS.

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