Години след като спечели титлата „Мис Плеймейт“ и се превърна в едно от най-известните лица в българския шоубизнес, Златка Димитрова продължава да бъде сред най-обсъжданите родни знаменитости.

Днес тя успешно развива кариера като инфлуенсър, участва в различни рекламни и телевизионни проекти и поддържа активна връзка със своите последователи. Но ако има роля, за която говори с най-голяма гордост, това е ролята на майка.

Преди часове Златка развълнува феновете си с емоционална публикация в Instagram профила си, посветена на своя син Миро. Тя сподели снимки с момчето и отправи топли думи, изпълнени с любов, показвайки колко силна е връзката помежду им.

„Отгледахме се един друг. Той е моето най-голямо щастие, най-верният ми приятел и най-голямата ми гордост. Моето момче. Моят човек“, пише емоционално Златка.

На кадрите тя и наследникът ѝ позират с усмивка. Миро вече е пораснало момче - днес той е 9 години, а вниманието му е насочено към училището, игрите и бойните изкуства.

Златка прави всичко възможно, за да осигури на Миро спокойно и щастливо детство. След раздялата с баща му, настъпила малко след раждането му, тя поема сама грижите за сина си. Дори се завръща в родния си град Бургас, където разчита на подкрепата на своята майка при отглеждането му.

Снимка: Instagram.com/zlatka_dimitrova_official/

Неотдавна Златка Димитрова сподели пред камерите на bTV за новата си страст - боксът. Тя е полупрофесионален боксьор в категория за инфлуенсъри. Отслабва почти с 5 кг. преди да се качи за първи път на ринга.

Тогава тя намекна и, че има нов мъж до себе си, но така и не сподели подробности за него. На този етап, по всичко изглежда, че най-близкият човек до нея остава синът ѝ Миро.

Какво още сподели Златка в предаавнето "Преди обед" - гледайте във видеото:

