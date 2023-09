Плеймейтката Златка Димитрова изненада последователите си, като сподели за свое неочаквано занимание. Отвъд модата и фотосесиите, красивата брюнетка обича да прекарва времето си пред платното с четки и бои.

"Това е моето време! Рядко сядам да “рисувам”. Пиша в кавички рисувам, защото съм любител! Потъването в това време е безценно!"



Оказва се, че освен пред обектива, Златка е добра и пред платното.





С четки, шпатули и различни видове бои плеймейтката успява да изрази повече от вътрешния си свят.





"Името на тази картина е “Ти и Аз в себе си” - това сподели тя за платното, което е рисувала последно.

От известно време Златка публикува и кадри, в които загатва за мъжа до себе си, без да показва директно лицето му или да споменава името.

Днес ЛЮБОвта празнува. Да имаш цялото щастие на света! Always by your side."

. Само две очи. Само един човек, който изпълва целият ти цвят.