На 12 декември, в мача за защита на регулярната титла на WBA, нашият боксов талант бе нокаутиран в шестия рунд. Боксът е кървав спорт, в който аркадите и кървящите рани са чести и визуално могат да изглеждат много болезнено и тежко. А почти всички от тези мъже,които се качват здрави на ринга, имат до себе си жени, които ще ги чакат окървавени след мача. Как се обича мъж, който излиза на ринга и се връща в кръв?

При тези контузии винаги има възможност да се промени изходът на мач. В едни от случаите се намесват медиците, при други състезателят се възстановява и обръща резултата. Второто е показател както за физическа издръжливост, така и за психологическа устойчивост. Боксът е спорт, в който аркадите и кървящите наранявания са чести, и има множество фрапантни случаи на тежки последствия и дори опасни мозъчни травми в историята.

На боксовия ринг в Дубай Кубрат Пулев се изправя срещу Мурат Гасиев. bTV Media Group ще ви направи съпричастни на гала вечерта BETCITY IBA Pro 13. Излъчването стартира в 20:00 ч. българско време, като мачът на Кобрата и Гасиев е последен.

Кубрат Пулев е имал поне няколко запомнящи се случаи с тежки аркади. На 23 март 2019 г. Пулев получава изключително тежка аркада над лявото око по време на мач срещу румънеца Богдан Дину в Коста Меса, Калифорния. Аркадата е описвана като „една от най-лошите, които някога е имал“ от кътмена на Пулев — сериозна прорезна рана с обилен кръвоизлив, която може да доведе до прекратяване на срещата. Въпреки това Пулев остава в мача, нанася тежки удари в по-късните рундове и печели с нокаут.

В интервюта Пулев споделя, че е било „страшно“ да не загуби заради аркадата си, но показва ментална устойчивост и разчита на подготовката си, за да победи.

Аркадите обаче не са всичко. Макар силата на тези мъже да е отвъд тази на обикновените хора, и тези понякога се разболяват. В един от мачовете си Пулев се бие болен, като преди това е имал висока температура и успява да спечели — което показва неговото желание да излезе дори при компрометирано здравословно състояние.

Кубрат Пулев първо стана баща на момиченце, което се казва Христина, на името на неговата майка. Малко по-късно му се ражда и син, който носи силното име Спартак. За жената до него - Розали Петрова, се знае малко. Рядко боксьорът позволява да се надникне отвъд фасадата на спокоен, уравновесен, търпелив човек и баща.

"Аз съм щастлив човек. Щях да бъда такъв дори и да не бях станал световен шампион. Аз съм поредният пример, че когато човек е изцяло отдаден на една цел и работи упорито, целенасочено и преследва мечтата си до края, тя се сбъдва", казва той.

А най-важното за него е да научи двете си деца на добродетелите, които осмислят света. И които сам наследява от своите родители. "Светът, в който живеем, е свят на фалш, на маски и имитации. Уча децата си на любов, на уважение, искам да ценят хората. Много родители пропускат тези неща, а те ще стават все по-важни в света, в който живеем", откровен е Пулев.

Фрапантни контузии при известни боксьори

В историческия архив на тежките контузии влизат случаи като тези Майк Тайсън, който отхапа ухото на опонента си Ивендър Холифийлд. Според boxraw това е една от най-запомнящите се примери за тежки наранявания в историята на бокса. Ивендър Холифийлд в момента е женен за Шевон Харис Холифийлд, с която сключва брак в началото на 2023 г. Той е четвърти за него. Преди това е бил женен за Полет Боуен, Доктор Джанис Итсън и Канди Калвана Смит. Холифийлд има общо 11 деца от различни жени.

Баду Джек получава една от “най-грозните аркади” в кариерата си, заради която му правят повече от 100 шева на лицето. Това се случва през 2019 г., според същия източник.

Хюсеин Чинкара получава кръвоизлив в мозъка и счупване на първи шиен прешлен след тежък мач. Състоянието му налага вземането на спешни мерки за медицински грижи. Сблъсъкът с левичаря Голд Коуст го праща към въжетата и го нокаутира. Неговата съпруга е Зейнеб Чинкара ,която често го подкрепя на мачове.

Алекс Сауседо е млад и перспективен боксьор, принуден да прекрати кариерата си след двойни кръвоизливи в мозъка, получени в последния му мач, които били животозастрашаващи. Таня Ернандес е негова годеница и майка на децата му - дъщеря Никол (родена през 2013 г.) и син Тиаго (роден през 2019 г.). Тя присъства активно в живота му преди, по време и след като слиза от ринга, подкрепяйки го емоционално след тежките му здравословни предизвикателства.

Ето този ОКЪРВАВЕН и болезнен от контузии външен вид трябва да приеме майката на децата му.

Има, разбира се, и фатални, крайни случаи в историята, при които се стига до хеморагичен инсулт няколко дни по-късно, а някои от усложненията след мачовете водят и до смърт.

