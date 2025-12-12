Какво означава да си мъж на честта? Кубрат Пулев е от онези хора, които знаят отговора много добре. Защото когато си Кубрат Пулев, излезаш на боксовия ринг да защитаваш не просто себе си, а честта на всички българи.

„Когато побеждавам, побеждава България, а когато губя – губи Кубрат Пулев“, това са думи, които изрича боксьорът в интервю за „120 минути“ по bTV. Но за него честта е повече от дума, повече и от титла. Това е наследство, започнало много преди светлините на световните рингове – в дома на семейство Пулеви.

Генералът вкъщи и бойното другарство

Снимка: Lap.bg

Бащата на Кубрат, Венци Пулев, е човекът, който поставя основите на дисциплината, трудолюбието и уважението. Изключителен боксьор и треньор, той никога не е учил синовете си просто да побеждават, а да бъдат честни, силни, но и смирени.

Кубрат Пулев често споделя, че баща му е бил „генералът в дома“, но генерал, който води с пример, а не със страх. Венци Пулев учи синовете си да стават рано, да тренират усилено, да не търсят оправдания и да уважават всеки – както победителите, така и победените.

Друг фундамент, развил силното му усещане за мъжка чест, е връзката с брат му Тервел. Двамата са бойни другари, спаринг партньори в залата и непоклатима опора един за друг в живота. Тервел често определя Кубрат като свой втори треньор, а Кубрат е категоричен, че без брат си е нямало да бъде същият спортист. За двамата братя е истинска чест да бъдат най-голямата опора един за друг, както в живота, така и на ринга.

Честта - да победиш или да загубиш?

Кубрат Пулев демонстрира изключителна психическа устойчивост. В интервю за предаването „120 минути“ по bTV, той разкрива тайната си за справяне с пораженията.

„За 3 минути преодолявам загубите. При мен няма драма. Не обичам да се оправдавам“, заявява той.

Въпреки че светът го познава като безкомпромисен боец с тежка ръка, сърцето му познава много по-благи чувства. На въпрос коя е любимата му българска дума отново в предаването „120 минути“, Кобрата отговаря без колебание: „Любов“. За него тази дума не е просто емоция, а фундаментален принцип.

„Всички ние сме създадени от любов. България е любов, всички ние сме любов. Хората трябва да се обичат“, обяснява той. А това силно послание се превръща в апел за национално единство, с което Пулев изразява съжаление, че в обществото се създава омраза и разделение.

„Хората в общините, в политиката, трябва да знаят, че преди всичко сме българи... ние сме българи и всеки трябва да е равен“, казва той.

Истинска чест и заслужена слава

Снимка: Lap.bg

Честта, която Кубрат безапелационно притежава, не се изразява само в принципите му, но е и в изключителната кариера, с която може да се гордее. Той е:

Регулярен шампион на WBA (тежка категория) – декември 2024 г.

IBF интерконтинентална титла – 2011 г.

Европейски шампион (EBU) в тежка категория – 2012 г.

Постижения от аматьорската кариера:

Европейски шампион – 2008 г.

Бронзов медал на световно първенство – 2005 г.

Награда „Дядо Йоцо гледа“ за родолюбие – 2013 г.

Отличие „Родолюбец №1“ – 2013 г.

Мачът на Кубрат Пулев с Мурат Гасиев е на 12 декември, пряко по bTV!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK