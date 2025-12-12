Днес е денят! Предстои мачът на годината - Кубрат Пулев ще се изправи срещу Мурат Гасиев, за да защити регулярната световна титла на WBA. Мъжествеността обаче не е само на ринга, но и извън него. Понякога е в елегантната мъжка визия, която прави впечатление.

За официалните си публични изяви (пресконференции, снимки и други срещи), той често избира стилни дрехи - костюми, ризи, палта, обувки, които подчертават неговата внушителна физика (около 194 см ръст и силно развита мускулатура) и професионалния му имидж като спортист и обществена фигура.

Това може да се види и в неговия официален Instagram профил, където публикува снимки от живота си и професионалните си ангажименти, включително с официални облекла и антураж.

Впечатление правят визиите му, при срещи със съперниците, както днес, така и в миналото - Кобрата винаги спазва официален дрескод - костюм, често с вратовръзка, докато противниците му пък в повечето случаи са облечени със спортни екипи.

Това подчертава не само стила му, но и личните му убеждения и начин на представяне в публичното пространство - силен, категоричен образ, който се свързва и с дисциплината на спортната му кариера. Не споделя предпочитани марки, защото основният фокус е спортът, а не модата.

Основни модни внушения

Силует и присъствие: Пулев използва дрехите си, за да подчертае своята физика - често кройките на избраните костюми са такива, че успешно създават впечатление за сила и увереност. През годините той е изградил образ на елегантен мъж, който държи едновременно на външния си вид и на посланието, което носи облеклото му.

Обръща внимание на контекста: При спортни събития - спортно-елегантни или официални тоалети; при церемонии - класически костюми; при гостуване в определени институции - тематично облекло, свързано със случая.

Акцент на националния имидж: често се появява с акценти в тоалета си, които са с български символи или подчертават националната му принадлежност - лъвът, логото на собствения му бранд Pulev Sport, цветовете на българското знаме, традиционни шевици и др.

Гледайте Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) в 21:30 ч. на живо по bTV.

Кубрат Пулев за семейството, ринга и бащинството - вижте в следващото видео.

