Популярният български изпълнител Орлин Горанов зарадва своите почитатели с топъл и личен поздрав по случай Великден. В социалните мрежи той сподели снимка с боядисани яйца – символ на празника, като към нея отправи сърдечни пожелания за здраве, мир и светлина.

Жестът му бързо събра множество харесвания и коментари от фенове, които оцениха както вниманието, така и позитивното послание. Снимката, макар и семпла, носи усещане за уют и традиция, напомняйки за важността на малките моменти и връзката с българските обичаи.

С типичния си елегантен стил, обичаният български певец се обърна към феновете си – познати и непознати, наричайки ги „свои приятели“.

„Христос се воскресе, скъпи приятели! Нека Господ ви поведе към светлината на здравето, разбирателството, обичта и дома - там, където всички ние сме закриляни от Всевишния. Изпращам ви най-искрените си пожелания да сбъдвате добрини на този светъл ден!“, гласи посланието на Орлин Горанов.

А на снимката позира самият той – с неизменната си усмивка и с кошница пълна с шарени великденски яйца.

Снимка: Instagram.com/orlyngoranovofficial

По всичко изглежда, че изпълнителят на „Светът е за двама“ е решил да прекара празника в семеен уют – в дома си, заобиколен от най-близките си хора. Със сигурност, плътно до него е съпругата му Валя – двамата са заедно повече от 35 години заедно и продължават да показват как изглежда истинската любов и семейно щастие.

В края на миналата година Орлин Горанов сподели пост в социалните мрежи, като написа: "Днес аз и моята съпруга Валя празнуваме 35 години от нашата сватба. Вярвам в любовта за вечни времена! Вярвайте и вие!", не скри тогава вълнението си певецът.

Едно интервю, в което Орлин Горанов говори за "абсолютната любов", гледайте във видеото:

