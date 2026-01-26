Обичаният български певец Орлин Горанов се отдаде на заслужена почивка с любимата си жена - при това далече от България. Двамата са заминали за топлите страни - за това съобщи самият изпълнител във Фейсбук, като използва социалната мрежа, за да сподели вълнуващи мигове от ваканцията с Валя.

Двамата засега не издават къде са акостирали, но споделиха живописни кадри на море, яхти и райски залези.

„SOS, SOS - решихме с Валя да се отдадем на заслужена почивка. Заклевам се, миналата година беше изключителна работна вихрушка и имах нужда да отдъхна. Летяхме дълго време - не знаеш ден ли е, нощ ли е; спи ли ти се или е време за закуска“, споделя Горанов във Фейбук профила си.

„Абсолютно приключение, да не говорим, че за малко багажът ни да замине за друга държава, докато ние седим със зимните якета на 40 градуса. Едвам намерихме интернет, за да споделим тези мигове с вас“, допълва певецът.

„Шегата настрана - любуваме се на лазурни морета, звездни небеса, местно вино и красиво усамотение. Празнувайте живота всеки ден. Много обич от нас“, пише още Горанов в социалната мрежа.

Орлин Горанов и Валя са заедно от повече от 35 години и продължават да показват как изглежда истинската любов и стабилно семейно щастие. Двамата имат дъщеря - Жаклин, която от малка учи и живее в чужбина.

В края на миналата година Орлин Горанов сподели пост в социалните мрежи, като написа: "Днес аз и моята съпруга Валя празнуваме 35 години от нашата сватба. Вярвам в любовта за вечни времена! Вярвайте и вие!", не скри вълнението си Горанов.

Обичаният български певец сподели през юни 2025 г. силно трогателно послание към любимата си Валя, като заяви, че сякаш се познават "от предишни животи" и ще я търси и в следващия.

"Когато осъзнаеш, че годините, бръчките, брадата и неволите нямат сила над теб, започваш наистина да се радваш на живота. Имам чувството, че с Валентина се познаваме от предишни животи. Горд съм, че те имам в този - ще те търся и в следващия, за да сме пак заедно на лодка сред лазурните лъчи и памуковите облаци на юнското слънце", написа тогава Горанов във Фейсбук.

Вижте повече за екзотичната ваканция на Орлин Горанов от снимките в галерията най-горе!

