Спектакъл „Монолози за вагината“ на Ева Енслър и Галин Стоев с Цветана Манева, Снежина Петрова и Вяра Коларова се поставя на софийската сцена повече от десетилетие. Премиерата е през 2000 година и е определяна като грандиозно събитие, защото до този момент липса толкова брутален разговор за насилието върху женитете в художествен продукт от родното арт пространство.

„Никой час, прекаран в театъра напоследък, не е оказвал по-голямо световно въздействие“, пишат в началото на века критици за пиесата на Ева Енслър, преведена на 48 езика и поставена в над 140 държави по целия свят. През 2023 г. Стоян Радев предлага своя трактовка на „Монолози за вагината“ – с Койна Русева, Светлана Бонин, София Бобчева.

Последната новост около спектакъла е, че в него влиза и Оля Малинова - една от водещите на "Преди обед" и жена с опит на сцената. "Два пъти отказвах, на третия път се навих. Някои актьори са шокирани как може стенд-ъп комик да играе в театъра. Други смятат, че това е точно моята роля и моята тема", споделя тя.

Снимка: Евгений Милов

Режисьор е Стоян Радев многократно награждаван, с изявен афинитет към женските теми и постановки с феминизъм. Той е режисьор и на стендъпите на "Три жени на микрофона".

Защо постановката е скандална?

Говори директно за теми, които са табу. Самото използване на думата „вагина“ на сцена е шокиращо за много хора от публиката. В пиесата се говори открито за:

сексуалност

удоволствие

менструация

раждане

. Засяга тежки теми като:

изнасилване

домашно насилие

генитално осакатяване

Безспорно, пиесата носи ясен феминистки заряд, като поставя въпроси за равенството, контрола върху тялото, срама и обществения натиск. Част от хората я възприемат като „политическа“ или провокативна.