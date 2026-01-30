"Ценя думата обич, много", каза наскоро голямата българска актриса Цветана Манева. Тя сподели и думите, в които майка ѝ е вярвала: "Казвай обичам те, без да мислиш какви ще бъдат последствията, когато обичаш, казвай "обичам те"!

Обичта е много важна. Да я носиш, без да се замисляш дали от отсрещната страна ще получиш същото. Важното е ти да обичаш. Цветана Манева

Макар, както преди време ни призна Цветана Манева, да има моменти, в които тишината казва повече, обичаме да чуваме, че сме красиви (независимо от килограмите, цвета на кожата и годините), че сме умни, че можем да се справим със смяната на спукана гума, че не можем, защото сме крехки (понякога и това обичаме да чуем за себе си, нищо, че се бунтуваме).

Обичаме да чуем "мамо", други предпочитаме да сме просто "любима", "слънце" или "шемет мой". Думи като шопинг, чанти и обувки отключват пък други наши центрове на щастието. Обичаме масажи, вино и шоколад. Обичаме и секса. Животът в неговата пълнокръвност. Носим цвят в този живот. Носим страст.

А можеше да не стане актриса...

Баща й трудно е приел желанието й да стане актриса. В началото дори казал, че няма достатъчно качества, не изглеждала внушително и убедително.

„Тогава не можех да казвам „р“ и „л“. Толкова се притеснявах от него, че рецитирах материала за кандидатстване във ВИТИЗ с лице към стената. Първата година не ме приеха“ – разказа актрисата при едно от гостуванията си в "120 минути". На своите студенти винаги казва да повярват в себе си и да бъдат решителни. По повод 24 май тя призна, че любимата й българска дума е копнеж.

„Копнежът е повече от мечта. За много неща копнея. Копнежите не се сбъдват, но дават енергия. Те развиват въображението, можеш да се видиш по-хубав“ – коментира актрисата.

Цветана Манева на 82

На 30 януари Цветана Манева отбелязва своя 82-ри рожден ден. Истинска икона на българското кино и театър, която е част от „златното поколение“ актриси редом с Невена Коканова и Катя Паскалева. Богат живот и път, който не е бил осеян само с радости. Но както каза самата актриса при отбелязване на своя юбилей преди две години: "Нищо не придава такъв смисъл на съществуванието човешко, освен усещането за необходимост. Ако всеки се чувства нужен и готов да направи за другия каквото и да било, всичко ще бъде наред. Ще продължавам да повтарям на младите хора - живейте така, че да бъдете необходими за другите“.