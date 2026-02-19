Британската актриса Мили Боби Браун, по която цял свят полудя ролята й в известния сериал на Netflix - Stranger Things, е родена на 19 февруари 2004 г. и днес навършва 22 години. Ето всичко, което трябва да знаем за забележителната актриса.

Мили Боби Браун е родена в Марбеля, Испания, но детството ѝ преминава в постоянно придвижване между различни държави. Семейството ѝ се премества в Борнмът, Дорсет, когато Мили е едва на четири години, а няколко години по-късно се установяват в Орландо, Флорида. Именно там тя проявява интерес към актьорството, посещавайки уъркшопи всяка събота.

Актьорството като съдба - как започва творческата кариера на Мили Боби Браун

Мили стартира актьорската си кариера на деветгодишна възраст, когато изиграва малката Алиса във фентъзи сериала на ABC „Имало едно време в Страната на чудесата“, след което работи на снимачната площадка на „Натрапници“, „Модерно семейство“ и „Анатомията на Грей“. След това обаче получава и ролята, с която пробива, а именно мистериозното момиче Единайсет в един от най-популарните сериали на Netflix - „Stranger Things“. С бляскава премиера през 2016 г. и много аплодисменти - това е изключително важен момент за младата актриса, защото след събитието вече цял свят говори за нея.

Снимка: Getty Images

Силна връзка със семейството

Мили е дъщеря на Кели и Робърт Браун и е третото от четирите им деца. Тя има по-голяма сестра Пейдж - на 28г., по-голям брат Чарли - на 20 г. и по-малка сестра Ава - на 11 г. В интервю от 2020 г. актрисата споделя за силната връзка със семейството си: „Обичам да прекарвам време с тях, те са най-готините хора, всъщност са ми приятели. Обичах да съм у дома като дете", разкривала е неведнъж актрисата.

Любов и рок - Мили с годежен пръстен от майка си

През април 2023 г. Мили Боби Браун обявява, че се е сгодила за Джейк Бонджови, син на рок легендата Джон Бон Джови. Двойката е заедно от края на 2021 г., след като се се запознават в социалните мрежи и след дълга комуникация, решават да се срещнат.

Любопитен факт: годежният пръстен, с който Джейк ѝ е предложил, всъщност е бил един от любимите на майка ѝ, който актрисата е обожавала. Мили разкрива в интервю: „Винаги съм обичала този пръстен, винаги ми е привличал вниманието, майка ми го даде на Джейк. Бяха наясно как ще стане предложението.“

Снимка: Getty Images

За съпруга си Джейк, актрисата е разказвала, че той е първия мъж, в когото е наистина влюбена и същевременно обича. За Мили Боби Браун да обичаш някого и да си влюбен в него са две различни неща. Тя е споделя още, че откакто се е омъжила за Джейк Бонджови е научила много важни уроци за любовта.

Писател ли е Мили Боби Браун?

Освен актриса, Мили Браун е и автор. Дебютната ѝ книга "Nineteen Steps" излиза през 2023 г. Романът се базира на реални събития от семейството, а действието се развива в Лондон през 1940 г. Литературни експерти описват книгата като „широк и въздействащ разказ за любов".

