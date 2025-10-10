Мили Боби Браун и Джейк Бонджови показаха първа снимка на бебето си. Двойката публикува кадър, в който бебето се вижда в скута на двамата си родители.

Мили Боби Браун и съпругът й Джейк Бонджови дадоха на феновете си още един топъл поглед към живота си като родители. Двамата се ожениха през май 2024 г., а малко по-късно посрещнаха първото си дете. Родителите споделят първа снимка с момиченцето, съообщава People.

Мили Боби Браун и Джейк Бонджови покват първа семейна снимка с осиновената си дъщеря.

Актрисата публикува семеен кадър в Instagram, на който тримата са гушнати.

Двойката тайно се ожени през май 2024 г.

21-годишната актриса публикува поредица от снимки в своя профил в Instagram, озаглавена „Моят октомври“, като сред тях блести един особено сладък семеен кадър.

На снимката Браун, съпругът й Джейк и момиченцето им изглеждат гушнати на атракцион в един от парковете на „Дисни“. Двамата родители са допрели глави една до друга. Вероятно, заради лични съображения Браун е размазала лицето на дъщеря си, но топлината и щастието на новото семейство са повече от очевидни.

Мили Боби Браун й Джейк Бонджови тайно сключиха брак през май 2024 г. в тесен семеен кръг. След това последва по-голямо тържество. Двамата осиновиха първото си дете това лято и са изключително развълнувани.

„Изключително сме развълнувани да се впуснем в тази красива следваща глава от родителството“, написа тогава Браун в Instagram.

Въпреки че пазят бебето си далеч от светлините на прожекторите, двойката често споделя снимки на бебешки аксесоари, подсказвайки за новия си ритъм на живот. В началото на септември Мили публикува снимка на Джейк с бебеноска, носещ малката си дъщеря по пътя към самолет – кадър, който бързо събра хиляди харесвания.

Радостта в семейството е огромна и за новия дядо – Джон Бон Джови. В края на септември 63-годишният музикант се появи в подкаста „Dumb Blonde“ и сподели какво представлява да бъдеш дядо.

„Красиво е и искам да виждам снимки всеки ден. Вече съм онзи досадник. Готино е“, каза Джон Бон Джови.

Мили Боби Браун и Джейк Бонджови започнаха романтичната си връзка през юни 2021 г., след като преди това бяха приятели, които се запознават чрез Instagram. Двамата имат удоволствието заедно да преминат през своята лична трансформация и да бъдат родители.

