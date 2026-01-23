"Има ли кой да ви обича?" - този въпрос в заглавието на сборника си с разкази, за който приживе спечели Европейска награда за литература, задеде писателят Калин Терзийски. Ако се осмеляваш да питаш обаче, трябва да се осмелиш и да отговаряш. Затова на рождения ден (22 март 1950 г.) на Кайо, както го наричаха близките му, писателят този път отговаряше, а питахме ние. Калин Терзийски, който почина на 55-годишна възраст. В негоа памет си си спомняме какво сподели тогава в интервю пред Ladyzone.bg.

Задължителният аксесоар за една жена е...

О, не е само един! Няколко са... Бензинова резачка за дърва на Хускварна, гумени ботуши, каска, карта на местността... Нормалните неща за жената дървосекач в Северна Норвегия! Нали за такава жена питахте?



Секси е...

Примерно аз, сутрин, в банята.

Вечеря на свещи или секс в кухнята?

Никога не съм харесвал банални неща. Защо не – закуска на факли или секс на връх Аконкагуа в пилотската кабина на паднал пътнически самолет? Всъщност – за да бъда честен – просто вечеря и секс.





Жената, с която прави секс за първи път, ще запомниш като...

Мило момиче, съвестен и добър лекар.



Ако беше жена, щеше...

да се боря за правата на жените

Но си мъж и...

се боря за правата на жените. Но най-вече по следния начин – като се опитвам да обяснявам на жените, че не трябва да се поставят сами в позицията на глуповати секси кукли, които се занимават с прически, нокти и клюки. Аз съм за жените като Мария Кюри и Майка Тереза.





Обичаш жените, които...

са смели и умни, самоотвержени, волеви и спокойни. Мъдрите жени. Точно и такива мъже харесвам също,

когато…

винаги,

защото...

защото думата Човек трябва да продължи да звучи гордо!

