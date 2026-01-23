"Най-трудният избор в живота ми беше да изоставя обикновения живот на един скромен лекар и да се хвърля в бурния живот на писател и на човек на изкуството. Това съкрати живота ми с поне 30 години и така ще живея само до 100, а не до 130 години", казва Терзийски.

Това сподели приживе пред Ladyzone.bg пистелят Калин Терзийски, който почина вчера на 55-годишна възраст.

"Гласуването е форма на социална активност, която е добра. Тя е доста формална - това е като купуването на индулгенции в Средновековието: Аз гласувах, а оттук-нататък тия, които съм избрал, ще оправят нещата", допълва той.

"България е заприличала на отварителна кочина. Първо трябва да изчистим и след това да мислим за политика и партии. Защото ние сме прасетата, които превърнаха хубавата си страна в бунище, във всеки смисъл - във физически и интелектуален", категоричен е Терзийски.

"Кой е най-трудният избор в живота ми? Това е свързано с чисто екзистенциални аспекти и много повече с изкуството, отколкото с политиката", допълни той.

"Кой е най-трудния избор в живота въобще? Това са два избора и те се правят ежедневно.

Първият избор е човек да избере за себе си представата какво означава добър човек.

Вторият е да избереш дали да си такъв добър човек, какъвто смяташ, че е добрият човек - или да не си", казва писателят.

"Защото днес може да си добър човек, а утре да не си - правиш избора какъв човек да си всеки ден", обобщава той.

Вижте какво още сподели Калин Терзийски във видеото:

