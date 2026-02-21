„Рано призори“ – така се казва новата песен на музиканта Роби и съпругата му Пламена. Ето защо рано в съботната сутрин те са в студиото на предаването „Тази събота и неделя“. И разказват за всичко, свързано с песента – идеята за възникването ѝ и нейната история.

„Искахме да създадем песен с тъпан. Имахме няколко идеи и в крайна сметка успяхме да реализираме най-добрата. И резултатът вече е на лице“, казва Роби.

Предвид че песента е посветена на любовта, Роби и половинката му не пропускат да разкажат и историята на своята връзка. Оказва се, че именно музиката ги е свързва – тъй като Пламена също е музикант. „Намерих я в социалните медии, където тя качваше свои клипчета, в които свиреше на барабани.“



Роби пък, е причината, както се оказва, Пламена да посегне и към тъпана. „Първоначално не исках, но постепенно се убедих, че това е много интересен инструмент, не по-малко от барабаните. И все повече ми харесва“, казва младата жена.

Снимка: bTV





Разговорът се насочва и към фолклорните мотиви на които е базирана новата им песен. „Просто обичаме да експериментираме и това е един от жанровете, върху които сме се фокусирали. Но не всички парчета от предстоящия ни албум „Следа“ ще звучат по този начин“, уточнява още Роби.

Музикантът не пропуска да сподели и кога ще се появи и следващата песен от албума, както и да разкаже за големия концерт, който подготвят с Пламена.

Двойката сподели и още неща от личния си живот – за отношенията, за хубавите и лошите моменти. Какво точно казаха, вижте във видеото:



