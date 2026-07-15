По всичко изглежда, че Ким Кардашиян отново е открила щастието. След трудни моменти и широко обсъждани връзки в миналото, риалити звездата изглежда спокойна и усмихната до новата си любов – пилота от Формула 1 Люис Хамилтън.

Двамата все по-често споделят моменти заедно, а близостта помежду им подсказва, че връзката им се развива хармонично. Дори нещо повече – в срещите им често присъстват и четирите деца на Ким. Фактът, че тя е допуснала Люис толкова близо до най-важната част от живота си, показва колко сериозни са отношенията им.

Преди броени дни, 45-годишната съоснователка на SKIMS публикува в социалните мрежи поредица от кадри на семейното прекарване на Деня на независимостта на САЩ, 4 юли.

Сред снимките особено внимание привлече селфи, на което Ким позира заедно с 41-годишния Хамилтън и 8-годишната си дъщеря Чикаго. Това е първият публично споделен кадър, на който двойката се появява заедно с едно от децата на риалити звездата.

На снимката Ким и Люис са допрели лица един до друг, а малката Чикаго се е сгушила от до майка си. В галерията присъстват и други семейни моменти с децата ѝ Псалм (7 г.), Сейнт (10 г.), и Норт (13 г.).

„Лято край езерото с любимите ми хора“, написа Кардашиян към публикацията.

През юни близък до двойката източник сподели пред списание People, че те се чувстват изключително добре един с друг. Той ги определи като „много спокойна двойка“, с усещането, че „са заедно от години“.

„Всичко между тях се случва много лесно и естествено. Те си приличат по отношение на амбициите, житейските цели и начина, по който искат да изградят връзката си“, разказва източникът.

Слуховете за романтична връзка между двамата се появиха за първи път през февруари след няколко публични появи заедно, включително на Супербоул LX. През април те потвърдиха близостта си и в социалните мрежи. След няколко месеца срещи източникът твърди, че седемкратният световен шампион във Формула 1 е силно привлечен от Ким и често ѝ показва колко много държи на нея.

„Ким винаги изглежда спокойна и щастлива, когато е с Люис. След поредицата от не толкова успешни връзки, приятелите ѝ смятат, че точно от това е имала нужда“, допълва източникът.

Ким Кардашиян бе омъжена за Кание Уест в периода 2014-2022 г., който е баща на децата ѝ.

По-рано този месец гордата майка показа подкрепата си към най-голямата си дъщеря Норт, като насърчи последователите си да я подкрепят по време на предстоящото ѝ турне с рапърката Моли Сантана.