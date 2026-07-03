Люис Хамилтън направи едно от най-откровените си публични изказквания относно личния си живот, като призна, че Ким Кардашиян е причината да бъде щастлив през последните месеци.

По време на среща с фенове на пистата „Силвърстоун“, Хамилтън бе попитан защо изглежда толкова радостен и усмихнат. Както на пистата, така и извън нея. След закачливи коментари от водещия и други пилоти, Люис Хамилтън първоначално насочи разговора към представянето си с Ferrari.

Ким Кардашиян умее да го прави щастлив

Британецът подчерта, че първият му сезон с легендарния италиански тим е бил предизвикателен, но вече вижда резултатите от усилената работа на целия екип. В края на изказването си той все пак засегна и личния въпрос, като заяви: „И, разбира се, причината да съм усмихнат е Ким.“ Думите му предизвикаха бурни аплодисменти сред присъстващите фенове и се превърнаха в едно от най-коментираните изказвания.

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Подкрепа и извън състезанията

Ким Кардашиян присъстваше и на Гран при на Монако, където Хамилтън завърши на второ място. След състезанието пилотът благодари публично за подкрепата ѝ, като заяви, че е важно човек да има добри хора до себе си, които го подкрепят ежедневно.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че двамата започват романтичните си отношения в началото на 2026 година, но досега избягваха да коментират публично отношенията си. Според източници, близки до двойката, връзката им се развива спокойно, а общите им интереси и сходните житейски ситуации, ги сближават още повече и правят динамиката между тях спокойна и балансирана. Макар и да предпочитат да пазят личния си живот далеч от прожекторите, последните изяви на Хамилтън показват, че вече не крие колко важна роля играе Ким Кардашиян в живота му.